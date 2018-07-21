AÖF geçme notu kaç? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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21.07.2018 - 15:32, Son Güncelleme:

AÖF geçme notu kaç? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

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AÖF geçme notu kaç? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖF geçme notu, dönemi tamamlamak adına sınava giren öğrencilerin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. AÖF sınav sonuçları öncesinde geçme notu hakkında bilgi edinmek isteyen birçok vatandaş, konuyla ilgili sorgulamalarını sürdürüyor. Peki, AÖF 3 ders sınavı geçme notu kaç olacak? İşte, vatandaşların araştırdığı sınav sonuçları ve geçme notu hakkında merak edilen bazı bilgiler

AÖF geçme notu, sınav sonuçları öncesinde öğrencilerin merak ettiği konuların başında yer almaya başladı. AÖF geçme notuyla birlikte kendi hesaplamalarına göre sınavdan geçip geçemediği konusunda öngörüde bulunacak olan vatandaşlar, konuyla ilgili sorgulamaları sürdürüyor. Peki, AÖF sınav sonuçları öncesinde geçme notu kaç olacak sorusuna cevap arayan vatandaşlar hakkında bazı bilgiler

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

Açıköğretim Sisteminde "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır.

"Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar ders uygulamaları ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 30'dur.

30’un altındaki başarı notlarının harf notu karşılığı FF’tir.

Harf notları bir dönem sonunda oluşan başarı notunuza göre belirlenmektedir. Her bir ders için öğrencilerin başarı notunun harf notunun karşılığı, o dönem dersi alan öğrencilerin başarı düzeyine göre değişebilmektedir.

Bir örnekle anlatacak olursak, öğrencinin Türk Dili I dersinin 2016-2017 Öğretim Yılı Güz Dönemindeki başarı notu 70 ve o dönem için bu başarı notunun karşılığı “BB” harf notu olabilir. Yine aynı dersten 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemindeki başarı notu 80 olan bir öğrencinin 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemindeki harf notu ise “BB” olabilmektedir.

Başka bir örnek de verecek olursak, aynı dönemde bir dersten alınan 58 başarı notu CC harf notuna karşılık gelirken aynı dönem başka bir dersten alınan aynı 58 notu BB harf notuna karşılık gelebilmektedir.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi'nin sistemine son senelerde dahil ettiği 3 ders sınavı, geçtiğimiz yıl sınavın hemen ardından 10 gün içerisinde açıklanmıştı. Aynı veriler göz önünde bulundurulursa, Anadolu Üniversitesi'nin AÖF sınav sonuçlarını 31 Temmuz tarihinde açıklayacağı öngörülebilir. Bu tarihler, üniversitenin yoğunluk durumuna göre değişiklik gösterebilir.

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