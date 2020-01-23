AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Üniversite eğitimlerine Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) devam eden öğrencilerin gözü kulağı AÖF sonuç duyurusunda. Güz dönemi dönem sonu sınavları geçtiğimiz günlerde iki oturumda yapıldı. Gözler şimdi sonuçların açıklanacağı tarihlerde. Peki, AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF güz dönemi dönemi sınavları gerçekleşti. Sınavın ardından, final sınavlarına katılan öğrencilerin gözü sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. AÖF sınav sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. İşte, konuya dair ayrıntılar...
AÖF sınav sonuçları, normal şartlarda 10 gün içerisinde açıklanıyor. Hafta sonu gerçekleştirilen AÖF sınavı için Anadolu Üniversitesi'nden flaş bir açıklama geldi.
Sınavın gerçekleşmesinin ardından kısa sürede sonuçların açıklanacağını duyuran Anadolu Üniversitesi, adayların resmi hesapları takip etmesini tavsiye etti.
Sonuçların bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereeğiz.
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