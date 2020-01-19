AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2019-2020 eğitim dönemi AÖF final sınavları için sonuç bekleyişi devam ediyor. Sınava katılan adayların gözü şimdi AÖF'ten gelecek sonu açıklama haberinde. İşte, AÖF final sınav sonuçları hakkında ayrıntılar...

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin resmi internet sitesinde yer alan AÖF takvimine göre; Güz Dönemi finalleri 18-19 Ocak 2020 tarihlerinde düzenlendi.

AÖF final sınavlara ait sonuçların ne zaman açıklanacağına ilişkin henüz net bir tarih bilgisi yok. Ancak geçtiğimiz günlerde, güz dönemi final sınavlarının sonuçlarının kısa sürede açıklanacağı AÖF tarafından bildirilmişti.

AÖF sonuçlarına ilişkin ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

GEÇME NOTU NASIL UYGULANIYOR?

Açıköğretim Sisteminde "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır.

"Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar ders uygulamaları ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 30'dur.

30’un altındaki başarı notlarının harf notu karşılığı FF’tir.

Harf notları bir dönem sonunda oluşan başarı notunuza göre belirlenmektedir. Her bir ders için öğrencilerin başarı notunun harf notunun karşılığı, o dönem dersi alan öğrencilerin başarı düzeyine göre değişebilmektedir.

Bir örnekle anlatacak olursak, öğrencinin Türk Dili I dersinin 2016-2017 Öğretim Yılı Güz Dönemindeki başarı notu 70 ve o dönem için bu başarı notunun karşılığı “BB” harf notu olabilir. Yine aynı dersten 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemindeki başarı notu 80 olan bir öğrencinin 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemindeki harf notu ise “BB” olabilmektedir.

Başka bir örnek de verecek olursak, aynı dönemde bir dersten alınan 58 başarı notu CC harf notuna karşılık gelirken aynı dönem başka bir dersten alınan aynı 58 notu BB harf notuna karşılık gelebilmektedir.