AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin 2018-2019 öğretim yılı bahar dönemi dönem sonu sınavlarının ne zaman yapılacağı, eğitim hayatına bu fakültelerde, devam eden on binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. Peki, AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman?
Açıktan üniversite eğitimi veren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) 2018-2019 öğretim yılı bahar dönemi dönem sonu sınavı ya da bir diğer ifadeyle finaller için, sınav giriş bilgileri açıklandı. İşte, AÖF bahar dönemi final sınav tarihleri...
Akademik takvime göre AÖF 2019 bahar dönemi finalleri 25 – 26 Mayıs tarihinde yapılacak. En fazla üç dersten kalan öğrencilerin girdiği 3 ders sınavının tarihi de değişti. Daha önce 20 Temmuz olarak belirlenen 3 ders sınavı 26 Temmuz’a alındı.
SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI
Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada "Öğrencilerimiz sınav giriş bilgilerini 'Anadolu Mobil' uygulamamızdan görüntüleyebilir. Sınav giriş belgeleri, gün içinde öğrenci otomasyonundan erişime açılacak ve sayfamızdan duyurulacaktır." ifadeleri kullanıldı.
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