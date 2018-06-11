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    AÖF 3 ders sınavı ne zaman yapılacak? 2018 AÖF 3 ders sınavı

    Hürriyet Haber
    11.06.2018 - 22:33 | Son Güncelleme:

    2018 AÖF 3 ders sınavının ne zaman yapılacağı binlerce Açıköğretim Fakültesi öğrencisi tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Eğitim hayatına Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde devam eden ve başarısız oldukları derslerin sınavlarına girecek olan öğrenciler  AÖF 3 ders sınavının ne zaman yapılacağını sorguluyor. Peki, 2018 AÖF 3 ders sınavı ne zaman yapılacak?

    AÖF üç ders sınavı için geri sayım başladı. AÖF Bahar Dönemi final sınavlarında başarısız olan öğrencilerin merakla araştırdığı konular arasında yer alan AÖF üç ders sınavı, Anadolu Üniversitesi'nin açıkladığı tarihlerde sınav merkezlerinde yapılacak. İşte, AÖF öğrencilerinin bir numaralı gündem maddesi olan sınav hakkında detaylar...

    AÖF 3 DERS SINAVI NE ZAMAN?

    Anadolu Üniversitesi tarafından 2018 AÖF 3 ders sınavlarının tarihi belirlendi. Başarısız oldukları derslerin sınavına girecek olan öğrenciler, sınav tarihini tam olarak öğrenmek istiyorlar. AÖF 3 ders sınavının ne zaman yapılacağını merak eden Açıköğretim Fakültesi öğrencileri konuyla ilgili detayları araştırıyorlar.

    Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrencilere bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra tanınan üç ders sınavı da 21 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Bu sınav için de giriş belgeleri sınavdan bir hafta önce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi resmi sitesi üzerinden alınabilecek.

    3 DERS SINAVI NEDİR?

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı, en fazla üç dersten başarısız olup bu dersleri başarması durumunda mezun olabilecek öğrencilere bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra üç ders sınav hakkı tanıyor. Başarı notu, sınav uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile "Üç Ders Sınavı" notunun yüzdelik oranları dikkate alınarak belirlenir.

    Etiketler: 2018 AÖF 3 ders sınavı , son dakika , haberler
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