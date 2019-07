AÖF 3 ders sınav yerleri belli oldu mu? Üç ders sınavı ne zaman?

AÖF 3 ders sınavı için sınav merkezi tercihleri 1-2 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı. Üç ders hazırlıklarını sürdüren açıköğretimliler, bir yandan da sınav giriş belgesini bekliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından yayınlanan 2018- 2019 akademik takvimine göre 2019 AÖF 3 ders sınavı 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14:00'da yapılacak.

SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üç ders sınavı için sınav giriş belgeleri 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://aof.anadolu.edu.tr adresi “Öğrenci Otomasyonu” bağlantısından ve AÖF bürolarından verilecektir.

AÖF ÜÇ DERS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Not Durum Belgesinde; Genel Not Ortalaması 2,00 veya 2,00’nin üzerinde olan öğrencilerin, en fazla üç dersten FF harf notunun olması,

Not Durum Belgesinde; Genel Not Ortalaması 2,00’nin altında olan öğrencilerin, FF harf notu aldığı derslerin ve/veya uyarı aldığı dönemden itibaren koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığı derslerinin toplam sayısının en fazla üç olması,

FF harf notu alınmış derslere, sınavın yapılacağı öğretim yılında kayıt yaptırmış olması gerekmektedir.