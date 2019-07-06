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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.07.2019 - 11:16, Son Güncelleme:

AÖF 3 ders sınav yerleri belli oldu mu? Üç ders sınavı ne zaman?

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AÖF 3 ders sınav yerleri belli oldu mu? Üç ders sınavı ne zaman?

Anadolu Üniversitesi AÖF’e kayıtlı olan öğrencilerin 3 ders sınavı bekleyişi devam ediyor. En fazla üç dersten başarısız olan öğrencilerin gireceği AÖF 3 ders sınavının tarihleri geçtiğimiz haftalarda duyurulmuştu. Takvime göre, üç ders sınavı temmuz ayı içerisinde gerçekleşecek. Peki, AÖF 3 ders sınav yerleri belli oldu mu? Üç ders sınavı ne zaman?

AÖF 3 ders sınavı için sınav merkezi tercihleri 1-2 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı. Üç ders hazırlıklarını sürdüren açıköğretimliler, bir yandan da sınav giriş belgesini bekliyor.  Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından yayınlanan 2018- 2019 akademik takvimine göre 2019 AÖF 3 ders sınavı 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14:00'da yapılacak.

SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üç ders sınavı için sınav giriş belgeleri 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://aof.anadolu.edu.tr adresi “Öğrenci Otomasyonu” bağlantısından ve AÖF bürolarından verilecektir.

AÖF ÜÇ DERS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Not Durum Belgesinde; Genel Not Ortalaması 2,00 veya 2,00’nin üzerinde olan öğrencilerin, en fazla üç dersten FF harf notunun olması,
Not Durum Belgesinde; Genel Not Ortalaması 2,00’nin altında olan öğrencilerin, FF harf notu aldığı derslerin ve/veya uyarı aldığı dönemden itibaren koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığı derslerinin toplam sayısının en fazla üç olması,

FF harf notu alınmış derslere, sınavın yapılacağı öğretim yılında kayıt yaptırmış olması gerekmektedir.

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