AÖF 3 ders sınav sonuçları açıklandı! Mezuniyet durumu nasıl görüntülenir?
AÖF öğrenci otomasyonu aracılığıyla 3 ders sınav sonuçlarını açıklayan Anadolu Üniversitesi, sınav sonuç duyurusunu kurumun resmi hesapları üzerinden yaptı. AÖF 3 ders sınav sonuçları sonrasında mezuniyet durumu merak konusu oldu. AÖF, 3 ders sınav sonuçlarından geçer not alan öğrencilerin mezuniyet durumlarını ilerleyen günlerde öğrenebileceklerini belirtti.
AÖF 3 ders sınav sonuçları, Açıköğretim Fakültesi tarafından az önce erişime açıldı. Sınav sonuçlarının OBS ekranından öğrenilebileceğini duyuran AÖF, öğrencilerin sistem bilgileri ile detayları görüntüleyebileceğini aktardı.
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