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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 17.10.2019 - 15:02, Son Güncelleme:

Antalya'daki dalış eğitiminden acı haber

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ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, jandarma su altı kurtarma ekibinin derin dalış eğitiminde rahatsızlanan 4 askerden Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mesut Akmeşe (37), şehit oldu.

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) personelinin Kaş ilçesi Hidayet Koyu'nda saat 11.30 sıralarındaki derin dalış eğitimine katılan 8 askeri personelden 4'ü, bilinmeyen nedenle rahatsızlandı. Baygınlık geçiren askerler için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği askerler, ambulanslarla Kaş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak askerlerden Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mesut Akmeşe, doktorların tüm müdahalesine karşın şehit oldu. Diğer 3 asker ise tedbir amacıyla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Şehit Akmeşe'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hava ambulansıyla Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Bu arada, cumhuriyet savcılığı, polis, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Antalya Valiliği, olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'na (JÖAK) bağlı Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı sualtı timleri tarafından Kaş ilçesi Yarımada Halk Plajı'nın olduğu bölgede yapılan dalış eğitimi sırasında 4 askerin rahatsızlandığı belirtildi. Askerlerden Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mesut Akmeşe'nin kalbinin durduğu, kaldırıldığı Kaş Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere karşın saat 13.30 sıralarında şehit olduğu ifade edildi.

Antalyadaki dalış eğitiminden acı haber


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