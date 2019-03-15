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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
15.03.2019 - 11:49, Son Güncelleme:

Antalya'da yaşlı adamı öldüren zanlılardan kan donduran sözler

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Antalya'da yaşlı adamı öldüren zanlılardan kan donduran sözler

Antalya'da öldürülüp cesedi 8 parçaya ayrıldıktan sonra ormanlık alana gömülen iş adamı 82 yaşındaki Asım Bayram cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi. Zanlıların polise verdikleri ifadede "Yüklü miktarda para bekliyorduk. Umduğumuzu bulamadık. Adam bedavaya gitti" dedikleri öğrenildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesi Varsak bölgesinde ormanlık alanda ceset olduğu ihbarı üzerine harekete geçmiş, 11 Mart'ta bölgede koku yayılan alanda yapılan aramada 8 parçaya ayrıldıktan sonra gömülmüş bir erkek cesedi bulunmuştu.

Cesedin yapılan DNA eşleştirmesi sonucu 49 gündür kayıp olan iş adamı 82 yaşındaki Asım Bayram'a ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin ilk ifadelerinde, cinayeti Bayram'a ait paraları almak için işlediklerini ama umduklarını bulamadıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.. 

DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN ÇÖP POŞETLERİNE KOYUP BODRUMA SAKLAMIŞLAR

İş adamı Asım Bayram’ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan M.G, M.Ö. ve M.S'nin Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlandı. Şüphelilerin üzerinde yüklü miktarda para bulunduğunu düşündükleri yaşlı adamı, Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi'ndeki bir eve götürdükleri, burada şüphelilerden M.Ö'nün Bayram'ın kafasına çekiçle vurarak öldürdüğü iddia edildi.

Bayram'ın üzerinde çıkan 120 lirayı aldıkları ileri sürülen şüphelilerin, daha sonra cesedi bıçak ile 8 parçaya ayırıp dikkat çekmemek amacıyla çöp poşetlerine koyarak apartmanın bodrumunda sakladıkları öğrenildi.

Şüphelilerin poşet içindeki ceset parçalarını gömmek için Kepez ilçesindeki ormanlık alanlarda keşif yaptığı, bir gün sonra ise belirledikleri alana yaklaşık 50 santimetre derinliğe gömdükleri belirtildi.

Şüphelilerin polisteki ifadesinde, "Asım Bayram çevresinde hep üzerinde ve otomobilinde yüklü miktarda parası olduğunu söylüyormuş. Bunu duyduk. Yüklü miktarda para bekliyorduk. Umduğumuzu bulamadık. Adam bedavaya gitti" dediği öğrenildi.
 
Yaşlı adama ait otomobili şüphelilerden 4 bin liraya satın alarak parçalayıp sattıkları iddiasıyla da 5 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüpheliler de ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Akrabalarının Asım Bayram'a ait olduğu ifade edilen içi para dolu çantanın kayıp olduğunu söylemeleri üzerine gözaltına alınan yaşlı adamın dini nikahlı eşi F.K. da ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. F.K'nın savcılıktan serbest bırakıldığı öğrenildi.

Zanlılardan M.G.’nin 14 yıl önce Kemer ilçesinde bir kişiyi öldürdüğü ve 10 yıl cezaevinde yattığı öğrenildi. 

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