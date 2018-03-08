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    Akıl almaz olay! Kuran kursu hocasına bıçakla işkence yapıp, bikini giydirdiler

    ANTALYA, (DHA)
    08.03.2018 - 17:16 | Son Güncelleme:

    Antalya'da inşaat işçisi S.K. ve adı açıklanmayan arkadaşı, para için kaçırdıkları Kuran kursu hocası İ.C.'ye bıçakla işkence yaptıktan sonra, çırılçıplak soyup bikinili fotoğrafını çekti. Bu anları da kamerayla kaydedip İ.C.'ye 90 bin lira tutarında 3 senet imzalatan şüphelilerden S.K., polis tarafından yakalandı.

    Önceki gün Kızılsaray Mahallesi'nde meydana gelen olayda kendisi gibi inşaat işçisi arkadaşı ile plan yapan S.K., özel Kuran kurslarında hocalık yapan İ.C.'yi takibe aldı. İ.C.'nin muska yaparak çok para kazandığı düşüncesiyle S.K., planını hayata geçirmek için Kızılsaray Mahallesi'nde günlük ev kiraladı. Yanına arkadaşını da alan S.K., tanıştığı İ.C.'ye kız kardeşinin yürüyemediğini ve dua beklediğini söyledi. S.K.'ye doktora gitmesini söyleyen İ.C., işçinin ısrarı üzerine eve gitmeyi kabul etti. Otomobile binen S.K. ve İ.C., evin yolunu tuttu.

    Kiralanan evde kapıyı, S.K.'nin arkadaşı açtı. Eve girdiklerinde S.K. arkadaşıyla birlikte İ.C.'nin ellerini plastik kelepçeyle bağladı. S.K., ardından İ.C.'ye, dini istismar ettiğini ve bunun bir cezası olduğunu belirterek, "Seni burada Allah'ın bile kurtaramayacak" diye tehdit etti. Arkadaşıyla birlikte İ.C.'yi çırılçıplak soyan S.K., ardından boğazına dayadığı bıçakla İ.C.'ye işkence yaptı.

    Akıl almaz olay Kuran kursu hocasına bıçakla işkence yapıp, bikini giydirdiler

    İki şüpheli, daha sonra İ.C.'den toplam 90 bin lira tutarında 3 senet aldı. S.K. ve arkadaşı, bir kadın ile ilişkiye zorladıkları İ.C.'ye bira içirip, bikinili fotoğrafını çekti. Şüpheliler bu anları da cep telefonuyla kaydetti. İ.C.'yi "Seni bir tek şartla affederiz" diye tehdit eden ikili, 25 bin lira nakit para ve son model bir telefon istedi. Ardından S.K. ile arkadaşı, yüzünü kapattıkları İ.C.'yi "Bizden haber bekle" diyerek, sokakta bıraktı.

    İ.C.'nin durumu bildirmesi üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, parayı almak için gelen S.K.'yi yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan S.K., ardından adliyeye sevk edildi. Polis, işkencede kullanılan kılıç ile imzalanan senetlere de el koydu.

    Polis, adı açıklanmayan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

     

     

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    Etiketler: kuran kursu hocası , bikini , haberler , gündem
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