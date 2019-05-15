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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.05.2019 - 16:41, Son Güncelleme:

Antalya'da ortalık karıştı! Bir anda aşağıya ütü masası, pazar arabası atıldı

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ANTALYA'da babasıyla tartışan genç, evde bulunan eşyalarından bazılarını 7'nci kattan attı. Adları henüz bilinmeyen baba ile oğul, polis merkezine götürüldü.

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  • Antalyada ilginç anlar Baba-oğul...
  • Antalyada ilginç anlar Baba-oğul...
  • Antalyada ilginç anlar Baba-oğul...
  • Antalyada ilginç anlar Baba-oğul...
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Polis ve sağlık ekiplerini harekete geçiren olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Avni Tolunay Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Baba ile oğlu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonunda sinirlenen genç, evde bulunan ütü masası, çiçek saksısı ve pazar arabasını balkondan attı.

Antalyada ortalık karıştı Bir anda aşağıya ütü masası, pazar arabası atıldı

Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen polis, baba ile oğlu etkisiz hale getirip, ekip arabasına bindirmek istedi. Bu sırada oğluna saldırmak isteyen baba, polis tarafından ekip arabasına alındı. Baba ile oğul ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Antalyada ortalık karıştı Bir anda aşağıya ütü masası, pazar arabası atıldı

Bir görgü tanığı, binadan bağrış seslerinin geldiğini belirterek, "Bir anda aşağıya ütü masası, saksı, pazar arabası ve sandalye atıldı. Kaldırımda kimse olmadığı için yaralanan olmadı" dedi.

 

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