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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)i İHA
24.01.2019 - 16:58, Son Güncelleme:

Antalya'da korkunç ölüm... Sesi duyunca jandarmaya haber verdiler

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Antalya'da korkunç ölüm... Sesi duyunca jandarmaya haber verdiler

ANTALYA’nın Serik ilçesinde emekli makine mühendisi İsmail Durukan (75), soğuk hava deposu yaptırmak için açtırdığı ancak yağmur suyuyla dolan çukura düşerek, hayatını kaybetti.

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  • Antalyada korkunç ölüm
  • Antalyada korkunç ölüm
  • Antalyada korkunç ölüm
  • Antalyada korkunç ölüm
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Serik’e bağlı Burmahancı Mahallesi’nde oturan emekli makine mühendisi İsmail Durukan, evine içme suyu borusu yaptırmak için tesisatçı Mehmet Akın’ı çağırdı. Akın, su borusu yapma işine başlarken Durukan da soğuk hava deposu yaptırmak için açtırdığı 7 metrelik çukurun kıyısına oturdu.

Antalyada korkunç ölüm... Sesi duyunca jandarmaya haber verdiler

Ancak dengesini kaybedip, yağmur suyuyla dolu olan çukura düştü. Durumu fark eden Mehmet Akın, jandarmayı aradı. İhbar üzerine adrese gelen jandarma ekipleri, yaklaşık 4 metrelik bölümü suyla dolu olan çukurda İsmail Durukan’ı aradı. Sonuç alamayınca da Antalya İl Jandarma Komutanlığı su altı arama ve kurtarma ekiplerinden yardım istedi. Gelen dalgıçlar, İsmail Durukan’ın cansız bedenini bulup, sudan çıkardı.

''SESİ DUYUNCA JANDARMAYA HABER VERDİM''

Mehmet Akın, "Boru tesisatı yaptığım sırada arkam dönüktü. Bir ses duydum. Döndüğümde İsmail amcanın suya düştüğünü gördüm. Durumu jandarmaya haber verdim" dedi.

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