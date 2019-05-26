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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
26.05.2019 - 11:28, Son Güncelleme:

Antalya'da köpeklerin saldırdığı öğrenciler otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

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Antalya'da köpeklerin saldırdığı öğrenciler otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Antalya’da okula giden iki ortaokul öğrencisi, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Saldırgan köpeklerden kaçarken düşen öğrenciler otomobil altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaçarken saniye farkıyla hızla geçen otomobilin birkaç santim dibine düşen öğrenci bir sonraki aracın altında kalmaktan da yine sürücünün dikkati sayesinde kurtuldu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Muratpaşa ilçesi, Dutlubahçe Mahallesi’nde 3 gün önce iki öğrenci okula gitmek üzere evden çıktı. Emrah Caddesi üzerinden yürüyen iki öğrenciye, bir anda iki sokak köpeği saldırdı. Korkuyla sağa sola koşmaya başlayan öğrenciler büyük panik yaşadı. Öğrencilerden biri asfalt zemine düşüp hafif şekilde yaralanırken, diğer öğrenci bir otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kaçarken ayağı refüje takılıp düşen öğrenci, hızla geçen bir otomobilin birkaç santim dibine adeta kapaklandı. Aynı öğrenci ikinci otomobilin altında kalmaktan ise sürücünün dikkati sayesinde kurtuldu.

Antalyada köpeklerin saldırdığı öğrenciler otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Her iki öğrenci de çevreden gelen esnafın köpekleri uzaklaştırmasıyla rahat bir nefes alabildi. Köpeklerin saldırı anı ve öğrencilerin kaçması iş yeri kameralarına yansıdı. Görüntülerde iki öğrencinin kaçarken düşmesi, köpeklerin kovalaması ve öğrencilerin otomobile çarpılmaktan son anda kurtulması saniye saniye kaydedildi.

Antalyada köpeklerin saldırdığı öğrenciler otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu
"Aracın altında kalıyorlardı"

Olayı gören Makbule Turgut, 3 senedir sokak köpeklerinden sorun yaşadıklarını belirterek, ilgili yerlere başvurmalarına rağmen bir sonuç alamadıklarını söyledi. 3 gün önce sokak köpeklerinin okula giden 2 ortaokul öğrencisine saldırdığını anlatan Turgut, “Köpek yol kenarında yatıyordu. İki öğrenci de ileriden geliyordu. Çocukları görünce köpek saldırmaya başladı. Köpekten kaçarken çocuk düştü. Çocukların biri düşerken araca sıfır geçti, diğeri aracın altında kalıyordu kaçarken. İki çocuk da düştü. O korkuyu ben de yaşadım” dedi.

Çocukların araç altında kalmamasının büyük şans olduğunu dile getiren Makbule Turgut, “O çocuk bizim de olabilirdi. İş yerinden çıkan çalışanlar kurtardı. Şoförün ustalığı sayesinde çocuklar kurtuldu” diye konuştu.

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