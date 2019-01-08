Antalya'da köpek dehşeti! Kafa derisi koptu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAntalya'da köpek dehşeti! Kafa derisi koptu
GeriGündem Antalya'da köpek dehşeti! Kafa derisi koptu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Selma KUNAR/ANTALYA (DHA)
08.01.2019 - 11:24, Son Güncelleme:

Antalya'da köpek dehşeti! Kafa derisi koptu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Antalya'da köpek dehşeti! Kafa derisi koptu

Antalya'nın Elmalı ve Alanya ilçelerinde birer hafta arayla köpek saldırısına uğrayan Metehan Yalman (8) ve Fatma Sarı (67), aynı hastane odasında tedavi görüyor. Metehan 3 köpeğin saldırısı nedeniyle bacaklarından ağır yaralanırken, 2 köpeğin saldırdığı Fatma Sarı’nın ise kafa derisi 2 yerden koptu.

Kayseri’de cuma günü, Baki- Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi 9/A sınıfı öğrencileri Mehmet Özer ve Hacı Ali Tuğrul, okul çıkışı evlerine giderken başıboş gezen sokak köpeklerinin saldırısına uğramış, Mehmet Özer parçalanarak olay yerinde yaşamını yitirmişti. Mehmet’in ölüm haberi tüm Türkiye’yi üzerken, Antalya’dan da 2 saldırı haberi geldi.

Elmalı ilçesinde ilkokul 2’ncisi sınıf öğrencisi Metehan Yalman, geçen hafta amcasının evine giderken komşularına ait 3 köpeğin saldırısına uğradı. Metehan’ı 2 bacağından ısıran köpekler, yere düşürdü. Bir yandan bağırıp yardım isteyen diğer yandan köpeklerle mücadele eden Metehan, çığlıklar üzerine gelen komşuları tarafından kurtarıldı.

Metehan, yakınları tarafından Elmalı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Buradaki müdahaleden sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Metehan Yalman’ın bacaklarında doku kaybı tespit edildi. Antibiyotik tedavisi ve kuduz aşısı programına alınan Metehan’a doku nakli yapılacak.

Antalyada köpek dehşeti Kafa derisi koptu
''YERE DÜŞTÜM ISIRMAYA DEVAM ETTİLER''

Ameliyat için gün sayan Metehan, yaşadığı korkuyu üzerinden atmak ve unutmak için hastane odasında sürekli kitap okuyor, internetten çok sevdiği araba yarışlarını izliyor. Yaşadıklarını sesi titreyerek anlatan Metehan, "Bir anda üzerime atladılar. 3’ü de komşumuza ait köpekler. Neden saldırdılar anlamadım. Yere düştüm ve ısırmaya devam ettiler. 2 bacağımda derin yaralar var. Aşı programından sonra ameliyatla doku nakli yapılacak" dedi.

Baba Ramazan Yalman ise oğlunun bir an önce iyileşmesi için uğraştıklarını, köpek sahipleri hakkında da şikayetçi olacaklarını kaydetti.

TORUNUNU ALMAYA GİDİYORDU

Alanya ilçesinde oturan Fatma Sarı da iki hafta önce Metehan gibi komşu köpeği dehşeti yaşadı. Fatma Sarı, görme engelli kızı Gülsüm Teke ile okuldan gelen torunu Melek’i (11) almak için evinden çıktı. Servisten inen torununu alıp dönüşe geçen Fatma Sarı ve kızına, komşusuna ait 2 köpek saldırdı. Küçük Melek kaçıp kendini kurtarırken, anne ve kızı yere düşüren köpekler, çığlıklar üzerine gelenler tarafından uzaklaştırıldı. Gülsüm Teke, düşmeye bağlı aldığı darbeler nedeniyle hafif yaralanırken, köpeklerin ısırdığı Fatma Sarı’nın kafa derisi yüzüldü. Alanya’da bir hastanede tedavisi yapılan Gülsüm Teke taburcu edilirken, Fatma Sarı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Başından kopan 2 parça saçlı deri yerine dikilen Sarı, kuduz programına alındı. Yaşadığı dehşeti anlatırken komşularından da şikayetçi olduğunu belirten Fatma Sarı, bir yandan taburcu olmayı beklerken, diğer yandan oda arkadaşı Metehan’a moral veriyor.

BACAĞINA YAMA YAPILACAK

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği İdari Sorumlusu Uzm. Dr. Asım Uslu, 2 hastayı takip ettiklerini söyledi. Metehan Yalman’ın sol bacağında çok derin yaralar ve doku kaybı olduğunu, sol dizini de tendon yaralanması nedeniyle açamadığını belirten Dr. Uslu, "Antibiyotik tedavisi ile kuduz aşısı programı uyguluyoruz. Ameliyatı erken dönemde yapamadık çünkü enfekte olabilirdi. Bir süre bekleyeceğiz. Enfeksiyon gelişmezse ortopedist arkadaşlarla dizini açması için operasyon yapacağız. Bacağındaki doku kaybını da yama yaparak kapatacağız" dedi.

Fatma Sarı’nın kopan 2 parça saç derisini yerine diktiklerini anlatan Uzm. Dr. Asım Uslu, hastanın durumunun gayet iyi olduğunu ve önümüzdeki günlerde taburcu edeceklerini söyledi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR


Son 24 saatte ne oldu? (08.01.2018) İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Skype’taki tanık anlattı: Hüsnü’yü gördüm

Dikkat uyarı geldi! O mesleğin de korsanları çıktı…

Antalya'da köpek dehşeti! Kafa derisi koptu

Ünlü iş adamı kavgaya karıştı: 1 ağır yaralı