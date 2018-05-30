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    Antalya’da kadın doktora dehşeti yaşattılar!

    ANTALYA (İHA)
    30.05.2018 - 16:05 | Son Güncelleme:

    Randevu alıp muayenehaneye gelen iki şahıs, doktorun elini ayağını bağlayıp cep telefonunu, bilgisayarını gasp etti. Kadın doktor, sürünerek gittiği mutfakta eline geçirdiği bıçakla bağlarından kurtuldu.

    Antalya’da randevu alarak İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aysel Oktay'ın özel muayenehanesine gelen bir çift, bıçak zoruyla doktoru etkisiz hale getirip, elini ayağını ve ağzını bağladı. Şahıslar bilgisayar, cep telefonu ve hediyelik birkaç ziynet eşyasını çalıp kayıplara karışırken kadın doktor, sürünerek gittiği mutfakta bıçakla ayağındaki ipi kesip komşularından yardım istedi.

    Edinilen bilgiye göre olay, saat 14.40 sıralarında Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 122 sokakta bir apartmanın 1. katındaki İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aysel Oktay'a ait özel muayenede meydana geldi. Eşinin rahatsız olduğunu ileri süren bir kadın, randevuyla saat 14.20 sıralarında muayeneye geldi. Burada bir süre sıra bekleyen çift, içeride yalnız olan Dr. Aysel Oktay’ı, bıçak zoruyla etkisiz hale getirip, daha sonra iple ayağını elini ve bezle ağzını bağladı. Bu sırada kendilerine karşılık veren Oktay'ı darp eden şahıslar, iş yerinde bulunan bilgisayar, cep telefonu, hediyelik birkaç parça ziynet eşyasını çalıp kayıplara karıştı. Olay sonrası sürünerek mutfağa kadar giden Oktay, burada ayağındaki ipi kesti. Olayın şokuyla hızla aşağına inen Oktay'ın elindeki ipi ise komşusu berber Hasan Ali Çoban kesti ve durumu polise bildirdi. Karı koca olduğu ileri sürülen çifti yakalamak için polis geniş çaplı inceleme başlattı.

    'ELLERİ AYAKLARINI BAĞLADILAR"

    Bina girişinde esnaflık yapan Hasan Ali Çoban, "Bir karı koca çift doktor olan Aysel Oktay hanımın yanına geliyor. İçeriye girip bıçak çekip kıpırdama seni öldürürüz diyorlar. Elini ağzını ayağını bağlıyorlar. Ziynet eşyasını alıyorlar. Kasanın anahtarını istemişler. Laptop ve ziynet eşyasını aldılar. Telefonlarını aldılar. Ayağını kendi kesmiş elini de ben ipleri de ben kestim. Hemen polisi aradım" dedi.

    Etiketler: gasp , gündem
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