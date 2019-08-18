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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Alparslan ÇINAR/DHA
18.08.2019 - 12:31, Son Güncelleme:

Hastane önünde dehşet! Çatışma çıktı...

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Hastane önünde dehşet! Çatışma çıktı...

ANTALYA'da, Kepez Devlet Hastanesi önünde, husumetli iki grup, otomobillerinden birbirlerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, olaydaki otomobillerden birini terk edilmiş halde bulurken, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. 

​Olay, saat 09.30 sıralarında, Kepez Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Otomobil kundaklama nedeniyle husumetli olduğu iddia edilen iki grup, hastane önünde karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine görgü tanıklarının ifadesine göre taraflar otomobillerine binip, birbirlerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı. Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliler, daha sonra otomobilleriyle farklı yönlere kaçtı. 

OTOMOBİL TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis, kısa süre sonra şüphelilerin kullandığı araçlardan biri olan 07 AGZ 387 plakalı otomobili, Kepez ilçesi Baraj Mahallesi 5899 Sokak'ta terk edilmiş halde buldu. Yapılan incelemede, otomobilin sağ ön kapı üstünde domuz kurşunu izine, sağ tarafta ise çok sayıda saçma izine rastlandı.

EVDE TÜFEK VE FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

Otomobilin terk edildiği sokaktaki evde oturanların konuyla bağlantısının olabileceğini düşünen polis, içeride arama yaptı. Aramada, ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda dolu fişek ele geçirildi. Olayda kullanılan silahlardan biri olduğu düşünülen tüfek ve fişekler incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri diğer aracın plakasını ve kaçan şüphelilerin kimliğini belirleyip yakalamak için çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarının görüntülerini incelemeye aldı.

 

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