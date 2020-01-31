Son dakika haberler: Antalya'da eski eş dehşeti!

Olay, sabah 10.00 sıralarında, Kepez'e bağlı Barış Mahallesi 2917 Sokak'ta meydana geldi. İşsiz olan Birol Köse, 7 Nisan'a kadar olan uzaklaştırma kararına rağmen eski eşi Esma Polat'ın evine gitti. Birol Köse ile Esma Polat arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Birol Köse, yanında getirdiği tabancayla eski eşi Esma Polat'ı vurdu.



'BABAM ANNEMİ ÖLDÜRÜYOR'



Olay sırasında salonda bulunan kızı Ekin'in, "Babam annemi öldürüyor" çığlıkları üzerine Birol Köse, kızına da ateş ettikten sonra aynı silahı göğsüne dayayıp, ateşledi. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla eve, sağlık ve polis ekipleri geldi. İçeri giren ekipler, Esma Polat'ın cansız bedeniyle karşılaşırken, ağır yaralı olduğunu belirlediği baba- kızı ambulanslarla özel hastaneye kaldırdı. Birol Köse ile kızı Ekin Köse, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Cinayet anında evde bulunan çiftin diğer çocukları Umut Batı Köse, Çocuk Şube ekipleri tarafından korumaya alındı.