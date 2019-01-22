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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
22.01.2019 - 11:29, Son Güncelleme:

Antalya'da dehşete düşüren olay! Öldürülme korkusuyla yaşıyorlar

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ANTALYA'da iki kardeş arasında kuyu nedeniyle çıkan kavgada öz yeğeni tarafından öldürülen Burhan Arslan'ın eşi Hanım Arslan (50), hakkında ömür boyu hapis cezası verilen ancak 2 aydır firari olan katil zanlısı tarafından ölümle tehdit edildiklerini söyledi. Kızlarıyla ölüm korkusu yaşadıklarını söyleyen Arslan, zanlının İzmir'de sahte kimlik ile yaşadığını iddia etti.

Şanlıurfa'da 2011 yılında yaşanan olayda Burhan ve Salih Arslan adlı kardeşler, tarlalarında bulunan kuyu nedeniyel tartıştı. Ancak kardeşlerin tartışması ailelerinin de katılmasıyla kavgaya dönüştü. Burhan Arslan, kavga sırasında ilk anda kimin ateşlediği tespit edilemeyen tabancadan çıkan kurşunla vurularak, öldürüldü.  Olaydan sonra  gözaltına alınan Salih Arslan, tutuklandı. Oğlu Reşat Arslan ile birlikte yargılandığı davada olaydan 5 yıl sonra yani 2016 yılında mahkemece 'suçu sabit görülmediği' gerekçesiyle tahliye edildi. Salih Arslan, cezaevinden çıktıktan 22 gün sonra ise öldürülen kardeşi Burhan Arslan'ın zihinsel engelli oğlu Nihat Arslan tarafından öldürüldü.

KATİLİ YEĞENİ ÇIKTI

İkinci cinayet ile ilgili kovuştuma devam ederken Burhan Arslan'ın öldürüldüğü ilk cinayet davasını Şanlurfa 1'in Ağır Ceza Mahkemesi, 22 Kasım 2018 tarihinde karara bağladı. Mahkeme, Salih Arslan'ın oğlu Reşat Arslan'ı amcası Burhan Arslan'ı öldürdüğüne kanaat getirerek, ömür boyu hapis  cezasına çarptırdı. Mahkeme, duruşmalara katılmayan tutuksuz sanık Reşat Arslan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

'KORKU İÇİNDE YAŞIYORUZ'

Kararın üzerinde geçen 2 aya rağmen Reşat Arslan yakalanamadı. Burhan Arslan'ın eşi Hanım Arslan ise eşinin yeğeni firari Reşat Arslan tarafından tehdit edildiklerini ileri sürdü. Katil zanlısının, tanıdıkları aracılığıyla ya da sosyal medya üzerinden kendilerine ulaşarak, tehditler savurduğunu iddia eden Hanım Arslan, "Reşat Arslan İzmir'de sahte kimlikle yaşıyor. Tehditlerin nedeniyle öldürülme korkusu yaşıyoruz. Yakınları da bizi tehdit ediyor. Para teklif edip, ifademizi değiştirmemizi istiyorlar. Kızlarımı Kobani'ye kaçırmakla tehdit ediyorlar.  Reşat Arslan'ın yakalanmasını istiyorum. Korku içinde yaşıyoruz, bir aydır işe gitmiyoruz. Adalet bekliyorum" dedi.

Antalyada dehşete düşüren olay Öldürülme korkusuyla yaşıyorlar

Antalyada dehşete düşüren olay Öldürülme korkusuyla yaşıyorlar


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