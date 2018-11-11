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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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DHA
11.11.2018 - 13:40, Son Güncelleme:

Antalya'da bulundu: Hayranlık uyandırıcı

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Antalya'da bulundu: Hayranlık uyandırıcı

Antalya'nın Demre ilçesinde Likya Birliği'nin en önemli 6 kentinden biri olan Myra ve limanı konumundaki Andriake antik kentlerinde devam eden kazı çalışmalarında 1800 yıllık yüzük taşı bulundu. Kırmızı renkli Jasper taşından yapılmış 1 santimlik yüzük taşının üzerine 4 atlı yarış arabaları, hipodrom ve anıtların resmedilmesi, 'sanat inceliğinin doruk noktası' olarak tanımlandı.

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik, Demre ilçesinde Likya Birliği'nin en önemli 6 kentinden biri olan Myra ve limanı konumundaki Andriake antik kentlerinde devam eden kazı çalışmalarının 9'uncu yılda olduğunu belirtti. Kazı başkanlığını yaptığı çalışmaların 2018 yılında, bu 9 yılın bir uzantısı olarak devam ettiğini söyleyen Prof.Dr. Çevik, bu yıl Myra'da temizlik ve koruma çalışmaları gerçekleştirdiklerini ve Andriake'de yoğunlaştıklarını ifade etti. Prof. Dr. Çevik, bölgede kurdukları Likya Uygarlıkları Müzesi'nin etrafındaki atmosferi tamamlamak için rıhtım boyu yapılarının kazılarının tamamlanması için özellikle gezi güzergahının yakınındaki alanlarda yoğunlaştıklarını belirtti. Prof.Dr. Çevik, "Bilimsel amaçlarımızı sürdürürken aynı zamanda hem kentin genel havasını tamamlamak hem de müze güzergahını iyileştirmek istiyoruz" dedi.

TERSANE BÖLGESİNE İLK KEZ GİRDİK

Bu yıl, Likya bölgesinin en büyük limanı olan Andriake'de ikinci hamamın kazısına başladıklarını belirten Prof.Dr. Çevik, ayrıca Roma döneminde nekropol olan alanda da kazı çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Nekropol bölgesindeki mezarlarda devam eden kazıların önemine dikkati çeken Prof.Dr. Çevik, şunları kaydetti:

"Mezarlar sadece ölüyü anlatmıyor, hayatı da anlatıyor bize. Dolayısıyla içindeki buluntular çok önemli. Bu eşyalar o dönemde yaşayana ait eşyalar. Çok enteresan buluntularla karşılaştık. Sikkeler, kandiller, takılar gibi. Bu eşyalar sahiplerinin kimlikleri ve sosyal statüleri hakkında ve o döneme ait bilgiler de veriyor."

1800 YILLIK YÜZÜK TAŞI

Bu buluntular içerisinde ilk kez karşılaştıkları bir buluntunun çok özel olduğunu belirten Prof.Dr. Nevzat Çevik, şunları söyledi:

"Roma dönemine ait yaklaşık 1800 yıllık bir yüzük taşı bulduk. Kırmızı renkli Jasper taşından yapılmış, 1 santimlik bir yüzük taşı. Üzerindeki işçilik ise çok şaşırtıcı. 1 santimlik alana 4 atlı yarış arabasının yarıştığı hipodrom sahnesi işlenmiş. Daha da önemlisi, bu yarış atlarının yarıştığı mimariyi de resmetmişler. 4 atlı yarış arabalarının yarıştığı 'quadriga yarışları' ve hipodrom anlatılmış. Yüzük taşının alt yarısında atlı arabalar, üst kısımda hipodromun mimarisini çizmişler. Bir hipodromu, yarış atlarını, anıtların sadece 1 santimlik yüzük taşının üzerine resmedilmesi hayranlık uyandırıcı."

 

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