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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Semih ERSÖZLER/ANTALYA,(DHA)
30.09.2019 - 10:30, Son Güncelleme:

Antalya'da akılalmaz olay! Çevredekiler sürücüyü feci şekilde dövdü

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Antalya'da akılalmaz olay! Çevredekiler sürücüyü feci şekilde dövdü

Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, önce yol kenarındaki bahçe duvarına çarptı ardından restoranın bahçesine girdi. Kimsenin yaralanmadığı kazadan sonra çevredekiler, çıkan tartışma nedeniyle alkollü olduğu iddia edilen sürücüyü dövdü.

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  • Çevredekiler sürücüyü feci şekilde dövdü
  • Çevredekiler sürücüyü feci şekilde dövdü
  • Çevredekiler sürücüyü feci şekilde dövdü
  • Çevredekiler sürücüyü feci şekilde dövdü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'nde meydana geldi.

İsmi henüz öğrenilemeyen sürücü, 38 ZR 302 plakalı hafif ticari aracıyla Işıklar Caddesi'nde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç, önce trafik levhalarına çarptı. Çarpmaya rağmen durmayan araç, yol kenarındaki bir binanın bahçe duvarlarına da çarparak yıkmasının ardından, aynı binanın altındaki restoranın bahçesine girdikten sonra durdu.

Çarpmanın etkisiyle restoranın camları kırılırken, sürücü ise yara almadan kurtuldu. Çevredekiler sürücüye tepki gösterdi.

Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, yine iddiaya göre küfür etti. Bunun üzerine çevredekiler sürücüyü dövdü.

Bir süre sonra olay yerine gelen polisler kavgaya müdahale etti. Gözaltına alınan sürücü polis merkezine götürüldü.

Araç ise işlemlerin ardından çekici yardımıyla otoparka çekildi.

 

 

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