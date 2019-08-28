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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Levent YENİGÜN/DHA
28.08.2019 - 12:46, Son Güncelleme:

Antalya'da akılalmaz olay! 5 yıldızlı otelde Rus turiste dehşeti yaşattı...

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ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, Gürcistan uyruklu İstanbul Mursagulov (25), gizlice girdiği 5 yıldızlı otelde, kendisini servis elemanı olarak tanıttığı Rus kadın turistin boğazına bıçak dayayıp, çantasını almak istedi. Kadının çığlık atması üzerine kaçan şüpheli, olaydan 1 saat sonra jandarma tarafından yakandı. Mursagulov, tutuklandı.

Olay, Kemer'e bağlı Tekirova Mahallesi'nde 26 Ağustos Pazartesi günü meydana geldi. İddialara göre iş arama bahanesiyle otelleri gezen Gürcistan uyruklu İstanbul Mursagulov, saat 16.00 sıralarında 5 yıldızlı otelin bahçe duvarından atlayarak içeri girdi. Mursagulov, odalardan birinin kapısını çaldı. Kapıyı açan Rus turist N.K.'ye (66) kendisini servis elemanı olarak tanıtıp, içeriden koku geldiğini ve kontrol etmesi gerektiğini söyledi. İçeri giren Mursagulov, kadının boğazına bıçak dayayıp, çantasını almak istedi. Rus turistin bağırarak yardım istemesi üzerine, kattakiler odaya doğru koşarken, yakalanacağını anlayan İstanbul Mursagulov, kaçarak uzaklaştı.

PARKTA YAKALANDI

Otel yönetimi Tekirova Jandarma Karakolu'na bilgi verdi. Hemen harekete geçen asayiş ekipleri, Mursagulov'u olaydan yaklaşık 1 saat sonra Tekirova Mahallesi'ndeki parkta tişörtünü çıkarmış ve turist gibi davranırken yakaladı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan İstanbul Mursagulov, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kemer Adliyesi'ne getirildi. Savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen İstanbul Mursagulov, 'konutta veya eklentilerinde yağma' suçundan tutuklandı.

İstanbul Mursagulov'un 2017 yılında Türkiye'ye giriş yaptığı ve o tarihten bu yana kaçak olarak Antalya'da yaşadığı öğrenildi.

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