Antalya Valiliği’nden açıklama geldi mi? Antalya’da okullar tatil mi?
Antalya için yapılan şiddetli sağanak yağmur ve sel uyarısı ardından okulların durumu merak konusu oldu. Kötü hava şartları nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak eden öğrenciler ve veliler internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, Antalya Valiliği’nden açıklama geldi mi? Antalya’da okullar tatil mi?
Antalya Valiliği'nin Twitter adresi üzerinden yapılan hava durumu uyarısında aşırı şekilde yağış beklendiği ve yağışların 11-12 Aralık tarihlerinde etkili olacağı bildirildi. Meteoroloji’den yapılan açıklamada “Antalya'da bugün başlayan sağanak yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren Antalya Merkez, Serik, Kemer, Kumluca ve Finike çevrelerinde şiddetleneceği ve Perşembe günü öğle saatlerine kadar metrekareye 100-250 kg civarında yağış bırakacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” ifadelerine yer verildi. Peki, Antalya Valiliği’nden yeni bir açıklama geldi mi? Antalya’da okullar tatil mi?
Meteorolojik Uyarı! pic.twitter.com/mQHs1P3znQ— T.C.Antalya Valiliği (@AntalyaValilik) December 10, 2019
OKULLAR TATİL Mİ?
Antalya Valiliği 'nden okulların tatil edilip edilmeyeceği ile ilgili bir açıklama gelmedi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle