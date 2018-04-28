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    Antalya-İstanbul uçağında bebeğin hayatını kurtardı

    İHA
    28.04.2018 - 11:21 | Son Güncelleme:

    Türk Hava Yolları'nın (THY) 16 Nisan tarihinde Antalya-İstanbul seferini yapan uçağında nefes borusu tıkanan bebeğin hayatını, kabin memurunun uyguladığı ilk yardım kurtardı.

    THY'nin Antalya-İstanbul seferini yapan uçakta kalkıştan bir süre sonra Yağız Artan adındaki bebek yolcunun nefes borusu tıkandı. Kabin memuru Gülnihal Pire (30) aldığı ilk yardım eğitimi sayesinde Yağız bebeğin hayatını kurtardı. Kabin memuru Pire, uçağın kalkışından bir süre sonra annesi emzirdiği sırada nefes borusu tıkanan 7 aylık bebeğe hemen müdahale etti ve minik bebeğin nefes almasını sağladı.

    THY Kabin Hizmetleri Başkanı Nevin Çolak ile birlikte uçakta yaptığı kritik müdahaleyi anlatan Pire, kalkıştan hemen sonra bir kadın yolcunun, bebeğinin nefes alamadığını ve uçakta doktor olup olmadığını sorarak kendilerine başvurduğunu belirtti. Bunun üzerine kadın yolcuya ilk yardım eğitimi aldıklarını söyleyerek müdahale için izin aldığını ifade eden Pire, "Aldığımız eğitimler doğrultusunda nefes borusu tıkanan bebeğe müdahale ederek istifra etmesini sağladım. Sonra ağız içini kontrol ettim. Herhangi bir yabancı cisme rastlamadım. Nefes aldığını hissettim. Bebek kısa sürede kedisine geldiği için nefes aldığını gördüğümüzde gayet mutlu şekilde yolculuğu tamamladık" dedi.

    Antalya-İstanbul uçağında bebeğin hayatını kurtardı

    THY uçaklarında görev yapan kabin memurlarının periyodik olarak ilk yardım eğitimi aldığını söyleyen Çolak ise, "Uçaklarda yolcularımız bizi servis yapan, hoş karşılayan memurlar olarak görürler ancak bizim birçok yönümüz var. Onların canı ve malı bize emanet. Onları emniyetli ve sağlıklı şekilde uçurmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

    KABİN MEMURLARI EĞİTİMDEN GEÇİYOR

    Kabin memurlarının yolcuların sağlıklı bir uçuş yaşaması için çeşitli eğitimlerden geçtiğini belirten Nevin Çolak, "THY bünyesinde görev yapan 10 binin üzerinde kabin memuru, yolcuların uçaklarda karşılaşabilecekleri sağlık sorunlarına çözüm üretebilecek ilk yardım eğitimine sahiptir. Kabin memurları mesleğe başlarken aldıkları temel eğitimlerini her yıl teorik ve pratik olarak tazeleme eğitimlerine tabi tutuluyor. Bu eğitimler sonunda sınav yapılıyor. Bu sınavı geçemeyen kabin memurlarına yeni sınav hakkı veriliyor. Bu sınavdan başarılı olamayan kabin memurunun THY ile ilişiği kesiliyor. Her kabin memuru bu eğitimi geçmek zorunda" diye konuştu.

    Antalya-İstanbul uçağında bebeğin hayatını kurtardı

     

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    Etiketler: Uçak , kabin amiri , hayat kurtardı , gündem
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