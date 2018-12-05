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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)
05.12.2018 - 13:18, Son Güncelleme:

Annesinin ölüm döşeğindeki itiraflarıyla hayatı alt üst oldu

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Annesinin ölüm döşeğindeki itiraflarıyla hayatı alt üst oldu

HATAY’da yaşayan 56 yaşındaki Nebahat Sönmez, 83 yaşında hayatını kaybeden, ’annesi’ diye bildiği Nebahat Akduman’ın hasta yatağında yaptığı "Sen benim kızım değilsin, öz annen Bursa İnegöl’de" itirafıyla yıkıldı. Evli ve 2 çocuk annesi Sönmez, 5 yıldır öz annesini arıyor.

Hatay’da yaşayan Nebahat Sönmez, 1986 yılında evlendi. İki çocuğu olan Nebahat Sönmez’in 5 yıl önce, o tarihte 83 yaşında olan annesi Nebahat Akduman, aniden fenalaştı. Akduman, hasta yatağında Nebahat Sönmez’i yanına çağırarak, yarım asırdan fazla sakladığı bir gerçeği itiraf etti. Sönmez’e,"Ben senin annen değilim. Yıllardır senden bu gerçeği sakladım. Senin öz annen İnegöl’de, Şahinde isminde bir kadın" dedi.

Kısa süre sonra da yaşamını kaybetti. Duydukları karşısında büyük bir şok yaşayan Nebahat Sönmez, öz annesini bulmak için yola koyuldu. Nebahat Sönmez, uzun çabalar sonucunda Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan Şahinde isminde 2 ayrı kadın buldu. Kadınlardan biri "Senin annen değilim" dedi ama Sönmez’i kırmadı. İki kadın da DNA testi yaptırmayı kabul etti. Test sonuçları ise Nebahat Sönmez’e ikinci kez hayal kırıklığı yaşattı.

5 yıldır sürdürdüğü mücadelesine rağmen halen öz annesine ve ailesine kavuşamayan Sönmez, "Devlet hastanelerine sordum, yasadışı yollarla evlatlık verilmiş olabileceğimi söylediler. Üvey annem ölüm döşeğindeyken, ailemin Yugoslavya göçmeni olarak Türkiye’ye geldiğini söyledi. Türk olmayabilirim. Yine son sözlerinden biri annem ve babamın İngiliz Konsolosluğu’nda çalıştığı oldu" dedi.

Nebahat Sönmez, "Çok huzursuzum. Bugüne kadar hep yalanlarla yaşamışım. Kimim, neyim, ailem kim bilmek istiyorum. Bu bilmece ortaya çıkana kadar uğraşmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

 

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