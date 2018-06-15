Annesine tokat atan babasını öldürdü

Polise, geçtiğimiz Çarşamba akşamı saat 19.15 sıralarında Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Ersan Sokak numara 18/1'de bıçakla bir kişinin yaralandığı ihbarı yapıldı. Şişli Araştırma Büro Amirliği ve sağlık ekipleri kısa sürede verilen adrese gitti. Polisi evde S.K(48) çocukları Alparslan K., H.K.(27) ve M.E.K. karşıladı. Yerde kanlar içinde bir kişi yatıyordu. Sağlık ekipleri hemen müdahale etmek istedi ancak hayatını kaybetmişti. S.K,(48) ölen kişinin eşi Necip K. olduğunu söyledi. Ekipler, anne ve çocuklarının evde ilk ifadelerini aldı.

Anne ve çocukları, Necip K'nın evde et doğrarken bıçağın üzerine düşmesi sonucu öldüğünü söylemeleri polisi ikna etmedi. Necip K'nın cesedi Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, evde bulunan kanlı bıçak incelenmek üzere Polis Kriminal Laboratuvarı görevlilerine teslim edildi. Polis, anne ve çocuklarını gözaltına alarak karakola götürdü. Polis, karakoldaki sorguda anne ve çocuklarının itiraflarıyla karşılaştı.

İddiaya göre, ailenin büyük oğlu H.K sabah saatlerinde annesi S.K'dan para alıp dışarı çıkmıştı. Akşam saatlerinde eve geldiğinde tekrar annesinden para istemiş annesinden red cevabı alınca annesine kötü davranmıştı. Bu duruma sinirlenen kardeşi Alparslan K., kardeşine müdahale etmiş ve evde kavga başlamıştı. Aile içi şiddetten kaydı bulunan baba Necip K., önce oğullarına daha sonra da eşine tokat vurmuştu.

Alparslan K., babasının annesine tokat vurmasına çok öfkelenmiş, mutfaktan ekmek bıçağını alıp babasını kalbinden bıçaklayarak öldürmüştü. Alparslan K. Emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanırken, anne ve diğer çocukları serbest bırakıldı.