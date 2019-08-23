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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
23.08.2019 - 14:13, Son Güncelleme:

Annesine kızdı, evi ateşe verdi

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Annesine kızdı, evi ateşe verdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Onur Demirtok (28), beraber yaşadığı annesi Sevda Demirtok'a (50) kızıp, tek katlı evlerini ateşe verdi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Gözaltına alınan Onur Demirtok, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Olay, saat 04.00 sıralarında, İnegöl'e bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Onur Demirtok, annesi Sevda Demirtok ile birlikte yaşadığı, Doğancı Caddesi'ndeki tek katlı evi ateşe verdi.

Bu sırada evde olan Sevda Demirtok, yangını fark edip, kendisini dışarı attı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipler, alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Yangın, kısa sürede söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Sevda Demirtok, itfaiye görevlilerinin müdahalesini gözyaşlarıyla izledi. Olay sonrası kaçan Onur Demirtok, polis ekiplerince kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demirtok'un, ilk ifadesinde, annesine kızdığı için evi ateşe verdiğini söylediği öğrenildi. 

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