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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
18.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Annesi konuştu: Ayda 1-2 kez damar yolu açarlardı

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Annesi konuştu: Ayda 1-2 kez damar yolu açarlardı

ANESTEZİ teknikeri Ayşe Karaman’ın şüpheli ölümüne ilişkin açılan davanın dosyasında anne Feride Karaman’ın çarpıcı iddialarının yer aldığı ek ifadesi ortaya çıktı.

ANESTEZİ teknikeri Ayşe Karaman’ın şüpheli ölümüne ilişkin açılan davanın dosyasında anne Feride Karaman’ın çarpıcı iddialarının yer aldığı ek ifadesi ortaya çıktı. Anne Karaman ifadesinde, kızının sanık Özgür T.’nin çalıştığı hastanede işe başladıktan sonra kolunda damar yolu takılı olduğunu gördüğünü anlatarak, “Ayda bir iki defa kızımın kolunda intraket (damar yolu) takılı olduğunu görmüştüm. Daha öncesinde kızımın bu şekilde damar yolunda intraket takıldığını hiç görmemiştim” dedi.

İLK DURUŞMA ARALIKTA

Karaman, 29 Temmuz tarihinden erkek arkadaşı olan anestezi uzmanı doktor Özgür T.’nin evinde ölü bulunmuştu. Şüpheli ölümle ilgili Ankara Cumhuriyet Savcısı Ramazan Hançer, doktor Özgür T., hakkında “tasarlayarak adam öldürme” suçundan, ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açmıştı. İddianameyi kabul eden Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın ilk duruşmasının 9 Aralık’da yapılmasına karar verdi.

ANNENİN EK İFADESİ

Dava dosyasında anne Feride Karaman’ın 2 Ekim tarihinde verdiği ek ifadesi yer aldı. Anne Karaman ifadesinde çarpıcı iddialara bulunarak özetle şunları söyledi:

“Kızım, 2016 yılı Kasım ayı içerisinde özel bir hastanede anastezi teknikeri olarak çalışmaya başlamıştı. Ben Özgür T. isimli şahsı hastaneden çalışan doktor olarak ismini duymuştum. Ayda bir iki defa kızımın kolunda intraket (damar yolu) takılı olduğunu görmüştüm. Kendisine sürekli sorduğumda ‘çok güçsüz kaldığını ve yorgun olduğunu, bu amaçla Özgür hocanın kendisine vitamin verdiğini’ ve hatta Özgür hocanın kendisine ‘rahatlarsın, kendini daha iyi hissedersin’ dediğini bana anlatmıştı.

En son olaydan 4 gün önce kızımın kolunda intraket takılı olduğunu görmüştüm. Kızım dikkat dağınıklığı teşhis üzerine R... isimli ilacı kullanıyordu. 2017 yılının Eylül ayı içerisinde Ayşe, çalıştığı hastanden ayrıldı. 2018 yılının Eylül ayında kızım ile birlikte eskiden çalıştığı özel hastaneye gittik. Ayağımda çatlak olduğu için kontrole gittim. Hastanede işim bitti ve aracımıza bindiğimiz de Özgür T. isimli şahıs 4 kutu R...isimli ilacı getirdi ve kızıma verdi.

MİGREN AĞRISI YOKTU

Ayrıca kızım şiddetli aşırı baş ağrısı çeken biri değildi. Kendisinin baş ağrısı için ilaç kullandığını görmedim. Kendisinin kesinlikle migren hasatlığı yoktu. Başı ağrıdığında migrenim tuttu gibi bir söylemde bulunmazdı. Kızım 2018 Eylül ayında İstanbul’da özel bir üniversite psikoloji bölümünü kazandı. Bir yıl içerisinde 2 sınıf geçti ve bu yıl 3. Sınıfa geçecekti. Üstten bir çok ek ders almıştı ve ortalaması 3.50 civarında yüksek puanı vardı. Kızım 14 Temmuz 2019 tarihinde kız arkadaşı Tuğçe ile birlikte İzmir’e tatile gitti. Burada bir hafta kaldı. Tatil dönüşü dinlenmiş ve huzurlu bir şekildeydi. Kendisi hayat dolu biriydi. Kesinlikle de intihar edecek biri değildi.”

Sanık Özür T. ifadesinde, olay günü Ayşe Karaman’ın mesaj atarak migrenin tuttuğunu bu nedenle, kanında bulunan P... isimli ilacın da bulunduğu bazı ilaçlarını istediğini ileri sürmüştü.

İLAÇ BAĞIMLISI YAPTI

Ailenin avukatı Tuğba Gültekin de Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Sanık Ayşe Karaman’a damar yolu açtığını migreni olduğu için 2 ampul A... ve 1 ampul kanser tedavilerinde kullanılan Z... adlı ilacı yaptığını kabul etmektedir. Ancak Ayşe Karaman migren ya da kanser değildir. Sanık bu ilaçları neden hap olarak değil de damar yolu açarak verdiğini de açıklayamamıştır. Deliller göstermektedir ki sanık Ayşe Karaman’ı ilaç bağımlısı yapmıştır. Olay günü sanığın Ayşe Karaman’ın yanına 1 çanta dolusu P... neden geldiğini de bu durum açıklamaktadır. Adli Tıp raporu Ayşe Karaman’ı öldüren şeyin P... adlı ilaç olduğunu tespit etmiştir” iddiasında bulundu.

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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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