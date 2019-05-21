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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Samed Aydın SUN/KAYSERİ (DHA)
21.05.2019 - 14:43, Son Güncelleme:

Annesi kızını doktora götürünce her şey ortaya çıktı

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Annesi kızını doktora götürünce her şey ortaya çıktı

Kayseri'de oturan İskender D.B.'nin, kızı A.B.'ye (11) cinsel içerikli videolar izletip cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Merkez Melikgazi ilçesinde geçen yıl meydana gelen olayda İskender D.B., kızı A.B.'ye birden fazla kez cinsel istismarda bulundu. Anne H.B., kızını ağzında çıkan yaralar nedeniyle doktora götürdü. Doktorun şüphelenmesi üzerine A.B. babasının kendisine istismarda bulunduğunu annesine anlattı. Annenin şikayeti üzerine İskender D.B. gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'çocuğu müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik' suçlarından tutuklu yargılanan İskender D.B., ilk duruşmada hakim karşısına çıktı. Duruşmada mağdur D.B. ve şikayetçi anne H.B. de hazır bulundu. Pedagog eşliğinde ifade veren A.B., babasının kendisine cinsel içerikli videolar izlettiğini ve birçok kez istismarda bulunduğunu ileri sürerek şikayetçi olduğunu söyledi. Anne H.B. de İskender D.B.'nin çocuğunun ahlakını bozduğunu ve cezalandırılmasını istedi.

Sanık İskender D.B. ise jandarmada baskı altında ifade verdiğini ileri sürerek, suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

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