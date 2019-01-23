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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
23.01.2019 - 18:56, Son Güncelleme:

Annesi gözleri önünde öldürüldü, vuranı mahkemede açıkladı

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Annesi gözleri önünde öldürüldü, vuranı mahkemede açıkladı

Antalya’da kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Ziynet T.’yi (36) oğlu M.C.T.’nin (8) gözü önünde öldüren Ekrem Çatal’ın (61) yargılanmasına devam edildi. M.C.T.’nin talimatla alınan ifadesinde, annesini Ekrem Çatal’ın öldürdüğünü söyledi.

Olay, geçen 5 Ekim’de Muratpaşa İlçesi Kızılsaray Mahallesi 84 Sokak’ta yaşandı. Ziynet T., oğlu M.C.T.’yi okula götürdüğü sırada Dolaplıdere Caddesi’nde silahlı saldırıya uğradı. Ziynet T. olay yerinde hayatını kaybederken, cinayet zanlısı olarak bir süre birlikte yaşadığı Ekrem Çatal 4 gün sonra yakalandı. Tutuklanan Çatal’ın, kadını kendisinden ayrılmak istediği için öldürdüğü iddia edildi.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık Ekrem Çatal ve avukatı katıldı. Annesi gözlerinin önünde öldürülen M.C.T.’nin Tefenni Asliye Ceza Mahkemesi’nde alınan ifadesi mahkemeye sunuldu. M.C.T. ifadesinde, yaşananları gördüğünü, annesini vuran kişinin Ekrem Çatal olduğunu söyledi.

Annesi gözleri önünde öldürüldü, vuranı mahkemede açıkladı

Annesiyle birlikte bankaya gittiklerini anlatan M.C.T., "Annemle oradan okula geçecektik. Arabamızın önünü bir araç kesti ve içinden biri çıktı. Annemi öldüren kişi Ekrem Çatal’dır. Onu daha önceden hatırlıyorum. Ekrem Çatal’ın annemin çalıştığı işyerinin arkasında kafesi vardı. Annemi öldürdükten sonra ben oradan kaçtım. Annemi öldüren kişi de başka bir arabaya binerek oradan kaçtı" dedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Ersan Özmen ise olayın meydana geldiği yere yakın bir dükkanda çalıştığını, iş yerinde kahvaltı yaparken üç el silah sesi duyduğunu belirtti ve "Maktulü yerde vurulmuş gördüm. Sonrasında sokaktan bir araba hızla çıktı. Araçta sanığın bulunup bulunmadığını görmedim" diye konuştu.

Annesi gözleri önünde öldürüldü, vuranı mahkemede açıkladı

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

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