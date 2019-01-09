Annesi Furkan için destek istedi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAnnesi Furkan için destek istedi
GeriGündem Annesi Furkan için destek istedi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Nevra UÇKAÇ/ DHA
09.01.2019 - 10:30, Son Güncelleme:

Annesi Furkan için destek istedi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Annesi Furkan için destek istedi

İZMİR'de kalbinde doğuştan mitral kapak darlığı ile dünyaya gelen 2.5 yaşındaki Ertuğrul Furkan Alatürk, kısacık hayatında geçirdiği 6 ameliyatın ardından yaşam mücadelesi veriyor. Oğlunun yaşıtları gibi koşup oynayabilmesi için uzun süre fizik tedavi görmesi gerektiğini söyleyen anne Semra Alatürk, Furkan'a sıcak bir ortamda bakabilmek için hayırseverlerden yardım istedi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşayan Gökhan Alatürk (32) ile ev kadını Semra Alatürk'ün (27) tek oğlu Ertuğrul Furkan Alatürk, kalbinde mitral kapak darlığı ile doğdu. Hamileliğinin 13'üncü haftasında ikiz bebeklerden birini karnındayken kaybettiğini anlatan anne Semra Alatürk, dünyaya gelen Ertuğrul Furkan'ın henüz 7 günlükken ilk kalp ameliyatını olduğunu söyledi. Doğduğundan beri hastanelerden çıkamadıklarını dile getiren Alatürk, ikinci kalp ameliyatında oksijensiz kaldığı için oğlunun beyninde hasar oluştuğunu belirtti. Furkan'a şant takıldığını ve beyin kanaması geçirdiğini söyleyen Alatürk, "Furkan doğar doğmaz kuvöze aldılar. 7 günlükken aort damarına stent takıldı. 5 aylıkken zatürre oldu. Böbrek yetmezliği nedeniyle sürekli taş ve kum döküyor. 4 ilaç, 3 vitamin kullanıyor. 6 ameliyat geçirdi. Vücudu çok hassas. Oturamıyor, konuşamıyor, yürüyemiyor, el becerileri yok. Fizik tedavi görmesi ve özel şartlarda bakılması lazım. Biz bunu karşılayamıyoruz. Durumum yetersiz" dedi.

EŞİ İŞSİZ KALDI

Bir süre Petkim'de taşeron firmaya bağlı geçici işçi olarak çalışan eşinin işten çıkarıldığını söyleyen Semra Alatürk, "Sürekli hastanelerde kaldığımız için işe gidemiyordu. Sonunda işinden oldu. İnşaatlarda çalışmaya başladı. Ancak belinden rahatsızlandığı için devam edemedi. Şimdi amelelik yapıyor, hurda topluyor. Tartıştık ve 1 ay önce çıktı, gitti. Arada telefon edip iş aradığını söylüyor. Üzülüyor ama elinden bir şey gelmiyor" diye konuştu. Furkan'a en iyi şartlarda bakmak istediğini belirten Semra Alatürk, ev kiralarının 700 lira olduğunu anlattı. Alatürk çok zor durumda olduğunu söyleyerek şunları ifade etti:

"Ayda en az 500 lira ilaç masrafımız var. Bez masrafını dahi karşılayamıyorum. Sigortamız yok. Devlet giderlerin yarısını karşılıyor ama yarısını biz ödüyoruz. Çocuğun hiç gücü yok. Vitaminlerini, gıdasını ve meyvesini iyi almalı. Çöplerden topladığım atıklarla sobayı tutuşturuyorum. Evim rutubetli. Çocuğumun daha iyi şartlarda yaşamasını istiyorum. İyi bir fizik tedavi alırsa yürüyüp koşabilir. Lütfen yardım edin, zor durumdayım."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türkiye'nin konuştuğu Palu ailesi ile çarpıcı 'hastalık' iddiası

Okulların tatil edildiğinden habersiz yola çıkınca...

'Tosun' Interpol’de en çok aranan listesinde

‘Eşim beni öldürecek’ dediği gün öldürüldü, bakanlık kendini böyle savundu: Yüksek risk grubunda değil