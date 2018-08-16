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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Halil ÖZÇOBAN / DHA 
16.08.2018 - 17:20, Son Güncelleme:

Annesi çığlıklarını duyup kurtarmıştı! Flaş gelişme...

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Annesi çığlıklarını duyup kurtarmıştı! Flaş gelişme...

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde D.A. (13) isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Burak T.'nin (18) yargılanmasına başlandı.

Mahkeme heyeti, Burak T.'nin tahliye istemini reddedip, duruşmayı erteledi. Adliye önünde basın açıklaması yapan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği üyeleri, "Sanığın en yüksek cezayı almasını istemekteyiz. Çocuk bedene uzanan kirli ellere karşı beraber mücadele etmemiz gerekmektedir" dedi.

Mustafakemalpaşa ilçesinde geçen nisanda meydana gelen olayda, Burak T., ziyarete gittiği yakınlarının kızı D.A.'yı odada sıkıştırıp, boğazını sıktı, cinsel istismara kalkıştı. D.A.'nın çığlıklarını duyan annesi, kızını son anda kurtardı. Şikayet sonrası yakalanan gözaltına alınan Burak T., mahkemece tutuklandı.

Hakkında Bursa 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'yaşı küçük kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak' suçundan 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Burak T.'nin yargılanmasına başlandı. D.A.'nın gelmediği duruşmada hazır bulunan tutuklu sanık Burak T. yöneltilen suçlamayı kabul etmedi. Mahkemede ifade veren D.A.'nın annesi ve babası sanığın gerçekleri söylemediğini belirtip, cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti duruşmayı ertelerken sanığın tahliye istemini kabul etmedi.

Yargılamayı takip eden Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği üyeleri adliye sarayı önünde basın açıklaması yaptı. Derneğin Bursa Hukuk Sorumlusu avukat Mine Rana Dayıoğlu, bu tür olayları sonuna kadar takip ettiklerini belirtip, "Yaşanan istismar olayları her geçen gün artmaktadır. Bu korkunç tablo karşısında tüm sivil toplum kuruluşları, alanında uzman akademisyenler, devletin ilgili kuruluşları ve siyasilerimizin omuz omuza bir mücadeleye girişmemiz gerektiği görülmektedir. Sanığın en yüksek cezayı almasını istemekteyiz. Çocuk bedene uzanan kirli ellere karşı beraber mücadele etmemiz gerekmektedir. Mücadelemize ve çocuklarımız için güzel ve yaşanılabilir bir alan yaratabileceğimize olan inancımız sonsuzdur" dedi. Dernek üyeleri açıklamanın ardından dağıldı.

Annesi çığlıklarını duyup kurtarmıştı Flaş gelişme...


 

 

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