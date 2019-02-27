Annesi anlattı herkes dehşete düştü: Son sözü 'Baba' oldu...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAnnesi anlattı herkes dehşete düştü: Son sözü 'Baba' oldu...
GeriGündem Annesi anlattı herkes dehşete düştü: Son sözü 'Baba' oldu...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Halil ÖZÇOBAN/DHA
27.02.2019 - 09:25, Son Güncelleme:

Annesi anlattı herkes dehşete düştü: Son sözü 'Baba' oldu...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Annesi anlattı herkes dehşete düştü: Son sözü 'Baba' oldu...

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde eşiyle tartıştıkları sırada araya giren 19 yaşındaki oğlunun boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan baba Ruhi Türker'in (55) yargılanmasına başlandı. Ağlayarak ifade veren Ruhi Türker, "Eşimle tartışırken elimde bıçak vardı. Oğlum hamle yapıp aramıza girdi ve aniden düştü. Yere düşünce kan gördüm. Bıçaklandığını fark etmedim. Kazaen oldu" diyerek kendini savundu. Nagihan Türker (50) ise ''Eve alkollü geldi. Oğlumla yatak odasına girdik. Kapıyı açtığımızda bıçağı boğazına sapladı. Çocuğumun son sözü 'Baba' oldu" dedi.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde geçen yıl Ağustos ayında çalıştığı kafeteryadan gece yarısı eve gelen Muhammet Can Türker, babası Ruhi ile annesi Nagihan Türker'in kavgasına şahit oldu. Araya giren Muhammet, babasının elindeki bıçağın boğazını kesmesi sonucu ağır yaralandı. Ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan genç, doktorların tüm mücadelesine rağmen kurtarılamadı. Baba Ruhi Türker, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bursa 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'alt soydan akrabayı öldürmek, tehdit ve hakaret' suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan emekli Ruhi Türker hakim önüne çıktı. Baba Türker'in avukatları ile katıldığı duruşmada anne Nagihan Türker de hazır bulundu. Oğlu Muhammet ile bir problemi olmadığını ve "Eşimle aramıza girdi. Elimdeki bıçak nasıl boğazına geldi bilmiyorum" diyen baba şöyle ifade verdi:

"Kızıma düğün yaptığımız salon sahibi, eşimi arayıp salon parasını istemiş. Eşim beni arayıp söyledi. Bir süre sonra yeniden aradığını parayı istediğini, terzi Yusuf’tan para alabileceğini söyleyince, 'Eve gelince görüşürüz' dedim. Akşam eve gittiğimde, neden böyle yaptığını sordum. Çözüm üretmeye çalıştığını söyledi. Ben de çözüm bulabileceğimi söyledim. Daha önce de Bağ-Kur için terzi Yusuf’tan para istemişti. Eşimle tartıştık. Ertesi gün işe gittim. Eve gelince durumu oğluma anlatarak, beni küçük düşürdüğünü söyledim. Evimiz dubleks. Eşim oğlum ile alt kata inerken, hala konuşuyordu. Ben de arkalarından cam bardak fırlattım."

'BIÇAĞI MONTUMDAN ALDIM'

Küçük düşürüldüğü için sinirlendiğini belirten Türker, "Montumun cebindeki bıçağı aldım.Tartışmaya başladık. Oğlum aramıza girdi, 'Bu insan evden gidecek' dedi. Bu sırada oğlum bana doğru değil, boşa hamle yaptı. Aniden yere düştü. Yerde kan görünce oğlumun bıçaklandığını anladım. Ambulans çağırdık. Polis komşumuza haber verdim. Eğer oğlumu öldürmek istemiş olsaydım delik deşik ederdim. O benim canımdı. Emekli olmuştum. Onun için çalışıyordum. Çok gururlu bir insandı. Eşimi tehdit etmedim" diyerek, gözyaşlarına boğuldu.

ANNE: OĞLUM KUCAĞIMA DÜŞTÜ

28 yıllık evli olduğunu belirten kuaför anne Nagihan Türker ise "Salon sahibi para için beni arayınca, eşime haber verip, erkek erkeğe konuşmalarını istedim. Terzi Yusuf benim 30 yıllık esnaf arkadaşım. Bağ-Kur parası için eşimle beraber kredi için bankaya gittik. Hiçbir zaman eşime yanlış yapmadım. Bana hep eziyet etti. Aramızda tartışma olunca, babasının evine gittim. Gelip, babasına bıçakla saldırdı. Araya girdiğimde parmaklarım kesildi. Olay gecesi eve alkollü geldi. Oğluma babasının alkollü olduğunu söyledim. Bana, hakaretlerde bulunarak 'Git Yusuf’la evlen' dedi. Oğlumla yatak odasına girdik. Kapıyı açtığımızda bıçağı boğazına sapladı. Çocuğum kucağıma yığıldığında son sözü 'Baba' oldu" diye konuştu.

Sanık avukatı, müvekkilinin 7 ayı aşkın süredir tutuklu bulunduğunu, olayın tahrik altında meydana geldiğini, uygulanacak adli kontrol ile tahliye edilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Ruhi Türker’in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı başladı

4.1 Milyon EURO dolandırılan İnan Kıraç konuştu: 'Paramın izini buldum'

8 öğrenci okul bastı... Sınıfta dakikalarca dövdüler

Ağır müebbet +39 yıl istendi: Konuşmasın diye boğmuş