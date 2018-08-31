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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çağlar ÖZTÜRK/DHA
31.08.2018 - 16:06, Son Güncelleme:

Annenin feryadı! 'Oğlum nerede, Atakan çık gel...'

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Annenin feryadı! 'Oğlum nerede, Atakan çık gel...'

Adana'da 14 yaşındaki Atakan Karatosun, dengesini kaybedip düştüğü sulama kanalında kayboldu. Olayı haberi alıp gelen Karatosun'un annesi Melahat Karatosun, gözyaşı döküp, "Oğlum nerede, Atakan çık gel" diye feryat etti.

Olay, Seyhan İlçesi Ege Bağatur Bulvarı üzerindeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte kanal kenarına gelen Atakan Karatosun, sıcaktan bunalıp ayaklarını suya sokmak istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Karatosun, kanala düştü. Yüzme bilmeyen Atakan Karatosun, bir süre çırpındıktan sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının çığlıkları üzerine çevre sakinleri, yardıma koştu. Suya giren vatandaşlar, Karatosun'a ulaşamadı.

Sulama kanalında boğulan Atakan'ın annesinin feryadı yürek burktu
daha fazla video için

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, DSİ yetkilileriyle irtibata geçerek kanala gelen suyu kesmelerini istedi. 

Oğlunun kaybolduğunu öğrenip olay yerine gelen anne Melahat Karatosun,, sinir krizi geçirdi, "Oğlum nerede, Atakan çık gel" diye feryat etti. Polis Melehat Karatosun'u güçlükle sakinleştirdi. Bu sırada Atakan Karatosun'un arkadaşlarının da üzüntü yaşadığı görüldü.

Çevre sakinleri, 27 Ağustos'ta ülkesindeki iç savaştan kaçıp, 1 ay önce Türkiye'ye gelen Afganistan uyruklu Rami Keberi'nin (18) de burada boğulduğunu söyledi. Kanal kenarında havuzun olduğunu belirten bir vatandaş, "Atakan'ın boğulduğu yerin 10 metre karşısında saati 4 liraya havuza girilebiliyor. Maalesef çocuklarımız havuz yerine sulama kanalını tercih ediyor" dedi.

Atakan Karatosun'u arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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