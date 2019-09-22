‘Annemi aldattı’ cinayeti
İstanbul Anadolu Adliyesi’nde mübaşir olarak çalışan Yusuf Başıgüzel (51), önceki akşam 21.00 sıralarında Maltepe’deki evlerinde 17 yaşındaki oğlu A.B. tarafından göğsünden 6, boynundan 2 kez bıçaklanarak öldürüldü.
Gürültüyü duyarak yardıma koşan komşularına ambulans gelene kadar kapıyı açmayan A.B., sağlık ekipleri geldiğinde polise teslim oldu. Emniyette verdiği ifadede annesi N.B. ile babası arasında şiddetli geçimsizlik yaşandığını belirten A.B. sürekli kavga ettiklerini, babasının annesini aldattığını öğrendiğini söyledi.
Bunu hazmedemediğini ifade eden A.B., babasıyla evde yalnız kaldıklarında aralarında yaşanan tartışmanın ardından bıçakladığını söyledi.
A.B., Maltepe Çocuk Büro Amirliği’ne teslim edilirken babasının cesedi Adli Tıp’a gönderildi. Polis cinayette kullanılan 2 ekmek bıçağına incelemek için el koydu.
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