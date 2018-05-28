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    Anne yüreği... Fırtınada bunu yaptı

    Yaşar ANTER (DHA)
    28.05.2018 - 09:26 | Son Güncelleme:

    Bodrum'da, cumartesi günü etkili olan ve 2 saat süren şiddetli yağmur sonrası çıkan fırtınada, begonvil dalındaki yuvasında bulunan yavrularının üzerinden bir an olsun kalkmayan kumru, çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi. 

    Bodrum'da 26 Mayıs Cumartesi günü öğleden sonra aniden bastıran ve 2 saat süren şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan yerli ve yabancı turistler otellerine, Bodrumlular ise evlerine dönmekte güçlük çekti. Yağmur, Torba Mahallesi, Atatürk Caddesi'ndeki 3 katlı evin bahçesinde bulunan begonvilin dalına yuva kuran kumruya da zor anlar yaşattı. Yağmur ve hemen arkasından çıkan fırtına, 8 metre yüksekliğindeki begonvilin dallarındaki yuvası hızla sallanan kumru, yavrularını koruyabilmek için üzerlerinden kalkmadı. Anne kumrunun zor anlarını ve mücadelesini, çevredekiler ilgi ve merakla izledi.

    Anne yüreği... Fırtınada bunu yaptı

    Kumrunun yuva yaptığı begonvilin bulunduğu evin sahibi, 2 çocuk, 4 torun sahibi Fehime Özkan (79), "Begonvilimizin dalındaki kumru, bir süre önce yavrularını dünyaya getirdi. Fakat aniden bastıran yağmurda kumru, saatlerce ıslandı; ama yavruların korumak için üzerinden bir an olsun kımıldamadı. İşte annelik duygusu böyle bir şey. Begonvil binadan 2 metre kadar açıklıkta olduğu için rüzgarda çok sallanıyordu. Yağmurla birlikte yavrular yuvadan düşer korkusu yaşadık; ancak korktuğumuz olmadı. Begonvil binaya yakın olsaydı yuvayı şemsiye ile korumaya alacaktık" dedi.

    Anne yüreği... Fırtınada bunu yaptı

    Etiketler: yavru , gündem
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