Anne ve babasını öldürdü! İlk sözleri şok etti…

Geçen Cumartesi akşamı Sulumağara Mahallesi'ndeki 2 katlı evin üst katında meydana gelen olayda İstanbul'da işçi olarak çalışan Mehmet Uçar, yaklaşık 2 hafta önce çiftçilikle uğraşan ailesinin İslahiye ilçesindeki evine geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Mehmet Uçar, annesi Nezihe Uçar mutfakta sahur için yemek hazırlığı yaparken bilinmeyen nedenle babası Ali Uçar ile tartıştı. Mehmet Uçar, mutfaktan aldığı bıçakla babası ve annesine saldırdı. Mehmet Uçar, boğazlarından bıçaklayıp öldürdüğü anne ve babasının cesetlerini halıya sarıp evde uyudu.

ÇİFTE CİNAYETİ KOMŞULARIN ŞÜPHESİ ORTAYA ÇIKARDI

Komşuları, gün boyunca görmedikleri çifti oğulları Mehmet Uçar'a sorunca çelişkili cevaplar verdi. Mehmet Uçar'ın, "Onlar çok iyi bir yerde" şeklinde yanıt vermesinden şüphelenen komşuları, durumu Ali Uçar'ın mahalle muhtarı olan ağabeyi Ramazan Uçar'a haber verdi. Amcasının eve geldiğini gören Mehmet Uçar, babasına ait olan 31 KEK 35 plakalı otomobile binerek kaçtı. Amca Uçar'ın ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde cesetleri buldu. Mahallede şoke etkisi yaratan olayda ölen çiftin cesetleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada otopsileri tamamlanan ve vücutlarında çok sayıda bıçak darbeleri olduğu belirlenen çiftin cesetleri, işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi. 1'i astsubay 3 çocukları olan çiftin tabutlara konulan cenazeleri, toprağa verilmek üzere İslahiye ilçesine bağlı Sulumağara Mahallesi'ne götürüldü.

FARKINDA DEĞİLMİŞ

Olayla ilgili çalışma yapan jandarma, mahalle çevresindeki yolları kapatıp güvenlik önlemi aldı. Ekipler, güvenlik kameralarından da izledikleri Mehmet Uçar'ı, mahallenin kırsal alanında otomobilde yakalayıp gözaltına aldı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Mehmet Uçar'ın, jandarmadaki ilk ifadesinde anne ve babasını öldürdüğünün farkında olmadığını söylediği belirtildi. Uçar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.