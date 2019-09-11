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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.09.2019 - 09:25, Son Güncelleme:

Anne kızdan iş adamına akılalmaz tuzak! 4 doktor da gözaltında…

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Anne kızdan iş adamına akılalmaz tuzak! 4 doktor da gözaltında…

İzmir'de kendisini ekonomist ve devlet adamlarının danışmanı olarak tanıtan iş adamı A.D.'nin 30 milyon dolarlık servetine göz dikerek dolandırmaya çalışan A.C.A. ve annesi tutuklanarak cezaevine gönderildi

İzmir'de A.C.A (39) adlı kadın, kendisini ekonomist ve devlet adamlarının danışmanı olarak tanıttığı iş adamı A.D. (67) ile dini nikah kıydı. A.C.A, adamın 30 milyon dolarlık servetine göz dikerek şeytani bir plan hazırladı. Yeni Asır'ın haberine göre; psikiyatri doktoruna yazdırdığı 4 yeşil reçeteli ilaçla adamı bir ay boyunca uyuşturan kadın, özel bir hastanede çalışan nöroloji doktorundan da A.D. adına 'akli dengesi yerindedir' raporu aldı. A.C.A. ardından A.D'ye, uyuşturucu ilaçlarının etkisindeyken imza attırarak tüm gayrimenkül ve bankacılık işlemlerini yapabilmesi için annesi T.A. (59) adına genel vekaletname çıkardı.

ANNE-KIZ CEZAEVİNE GİRDİLER

Ama A.D'nin durumu fark ederek polise başvurmasıyla Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, A.C.A, annesi T.A, ilaçları yazan ve 'akli dengesi yerindedir' raporu veren 4 doktoru gözaltına aldı. Doktorlar çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest kalırken, A.C.A. ve annesi tutuklandı.

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