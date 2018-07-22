Anne, baba ve amcası gözaltında
TOKAT'ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz'da yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken kaybolan 3.5 yaşındaki Evrim Atış'ın annesi ve babası ile amcası gözaltına alındı.
Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyünün yaylasında babaannesi Sati Atış'ın 10 Temmuz'da hayvanları suya götürürken evde bıraktığı, döndüğünde ise kaybolduğu belirlenen Evrim Atış'ın bulunması için AFAD ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmaları devam ediyor.
Jandarma Arama Kurtarma (JAK) arama köpeği 'Mavi'nin de kullanıldığı çalışmalarından şu ana kadar sonuç alınamadı. Evrim´in annesi Dilek Atış, babası Burhan Atış ve amcası Niyazi Atış, babaanne Sati Atış ve komşuları Ali Hin önceki akşam saatlerinde gözaltına alındı. Turhal İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadelerinin alınmasının ardından babaanne Satı Atış ve Ali Hin serbest bırakıldı. Evrim'in annesi Dilek, babası Burhan ve amcası Niyazi Atış'ın sorgusunun devam ettiği ifade edildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle