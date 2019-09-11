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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Süleyman EKİN/DHA
11.09.2019 - 10:29, Son Güncelleme:

Anlattıkları kan dondurdu! 'Senin başına öyle bir şey getireceğim ki...'

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Anlattıkları kan dondurdu! 'Senin başına öyle bir şey getireceğim ki...'

ANTALYA'da 15 yıl önce işlediği cinayetin ardından sahte pasaportla kaçtığı Almanya'dan, 4 ay önce yurda giriş yaptığı sırada yakalanan Mahmut Yıldız (60), ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Yıldız savunmasında mahkeme heyetine, “Sonuçta suçsuzluğum anlaşılınca üzüntü duyacak olmanızı belirtmek istiyorum" dedi.

Mahmut Yıldız, 21 Ocak 2004 günü husumetli olduğu Mehmet Salih Direkçi'yi (29) Muratpaşa ilçesinde, aracının içinde tabancayla öldürdü. Olaydan sonra kaçan Mahmut Yıldız'ın sahte pasaportla Almanya'ya kaçtığı tespit edildi. Yıldız için yakalama emri çıkarılırken, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, Mahmut Yıldız'ın cinayet öncesi kurbanın babası T. Direkçi'yi bıçakladığı, evinde yangın çıkardığı, olay günü de Mehmet Salih Direkçi'yi aracının içinde 7 kez ateş ederek, öldürdüğü anlatıldı.

YURDA GİRİŞTE YAKALANDI

Mahmut Yıldız, geçen mayıs ayında yurda sahte pasaportla giriş yaptığı sırada yakalandı. Tutuklanarak, Silivri L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya, Mahmut Yıldız tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılırken, şikayetçiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Suçlamaları kabul etmeyen Mahmut Yıldız, “Maktulün babası bana 'Senin başına öyle bir şey getireceğim ki sen başını kaldıramazsın' deyip, gitmişti. İki ay sonra da kızımı pazarda arabaya zorla bindirip, götürdükleri tatil köyünde tecavüz etmişler. Kızımı ayrıca dört kişiyle daha yatağa zorla sokmuşlar. Bunu bana maktülün babası söyledi. Bir gün Mehmet Salih Direkçi bana, 'Sen hala ne geziyorsun? Sana böyle yaptım. Yetmedi dört kişi daha yolladım. Sen hala Antalya'da geziyorsun' dedi. Kesinlikle ne vurma, ne de öldürme var" dedi. 

Olay günü işyerinde tadilat olduğunu sözlerine ekleyen Mahmut Yıldız, “Ben dükkana tamirat eşyası almıştım, boyacı da yanımdaydı. 300 metre ilerimizden silah sesi gelince, 'birisini vurdular' dediler. Boyacıyla beraber kaçtık. Alışveriş yaptığım dükkan sahipleri de kaçtı" diye konuştu. 

Almanya'ya para kazanmak için sahte pasaportla gittiğini söyleyen Mahmut Yıldız, “Önce Romanya'ya, sonra Macaristan'a, Macaristan'dan da Viyana'ya gittim. Ardından Almanya'ya gittim" dedi. Mehmet Salih Direkçi'yi öldürmediğini öne süren Mahmut Yıldız, “Bana iftira attılar. Kimin öldürdüğünü bilmiyorum" diyerek, suçlamaları kabul etmedi.

Silahının olmadığını da savunan Yıldız, “Mahkemeye saygı duymakla birlikte bana bir ceza verilecek olursa, sonuçta suçsuzluğum anlaşılınca üzüntü duyacak olmanızı belirtmek istiyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme, Mahmut Yıldız'ı 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ömür boyu hapse mahkum etti. Karara sevinen Mehmet Salih Direkçi'nin ailesi, adaletin geç de olsa yerini bulduğunu söyledi.

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