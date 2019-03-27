Ankesörden kürsüdeki hâkim çıktı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAnkesörden kürsüdeki hâkim çıktı
GeriGündem Ankesörden kürsüdeki hâkim çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mesut Hasan BENLİ - ANKARA
27.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Ankesörden kürsüdeki hâkim çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ankesörden kürsüdeki hâkim çıktı

Ankesör soruşturması kapsamında itirafçı olan eski astsubay Semih Y.’nin teşhis ettiği imamının Ankara’da halen görev yapan bir hâkim olduğu ortaya çıktı. Savcılık, şüpheli hâkim hakkında Hâkimler Savcılar Kurulu’na suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski astsubay Semih Y. hakkında ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan iddianame düzenledi. Ankara’nın çeşitli yerlerinde bulunan büfelerde kullanılan 462 sabit numaranın HTS kayıtlarının alınarak 9 kişilik bilirkişi heyetine teslim edildiği belirtildi. İddianamede, Semih Y.’nin iki ayrı sabit hattan 29 kez ardışık ve periyodik olarak arandığının tespit edildiği vurgulandı. İtirafçı olan Semih Y., liseyi bitirdikten sonra kendisiyle ‘İbrahim’ kod adlı ‘örgüt imamı’nın ilgilenmeye başladığını, bu kişinin aynı zamanda kendisini askeri okula yönlendiren kişi olduğunu iddia etti.

TEŞHİS ETTİ

Semih Y. ifadesinde “Okuldan sonra sabit hatlardan aramaya başladı. Anne ve babamın hacca gideceğini söylediğimde ‘kesinlikle olmaz’ diyerek karşı çıktı. Anne ve babamın hacca gitmesini tedbirsizlik olarak görüyordu. Bana tedbir olarak oruç tutmamamı söylemişti. Kız arkadaşım Alevi olduğu için istememişlerdi. Ben de bir süre görüşmeyi kestim” dedi. Semih Y.’nin ifade işlemi sırasında teşhis ettiği ‘İbrahim’ kod adlı kişinin Ankara’da görev yapan bir hâkim olduğu ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hâkim hakkında HSK’ya suç duyurusunda bulunuldu.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (26.03.2019) 2
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Kayseri Havalimanı'ndaki silah seslerinin nedeni belli oldu

İstanbul Valiliği duyurdu: 30 - 31 Mart’ta açık olacak…

Çarpıcı Çiftlik Bank detayları! Her şey böyle başlamış

Görüntüler çok tepki çekmişti! O babanın cezası belli oldu