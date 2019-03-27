Ankesörden kürsüdeki hâkim çıktı
Ankesör soruşturması kapsamında itirafçı olan eski astsubay Semih Y.’nin teşhis ettiği imamının Ankara’da halen görev yapan bir hâkim olduğu ortaya çıktı. Savcılık, şüpheli hâkim hakkında Hâkimler Savcılar Kurulu’na suç duyurusunda bulundu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski astsubay Semih Y. hakkında ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan iddianame düzenledi. Ankara’nın çeşitli yerlerinde bulunan büfelerde kullanılan 462 sabit numaranın HTS kayıtlarının alınarak 9 kişilik bilirkişi heyetine teslim edildiği belirtildi. İddianamede, Semih Y.’nin iki ayrı sabit hattan 29 kez ardışık ve periyodik olarak arandığının tespit edildiği vurgulandı. İtirafçı olan Semih Y., liseyi bitirdikten sonra kendisiyle ‘İbrahim’ kod adlı ‘örgüt imamı’nın ilgilenmeye başladığını, bu kişinin aynı zamanda kendisini askeri okula yönlendiren kişi olduğunu iddia etti.
TEŞHİS ETTİ
Semih Y. ifadesinde “Okuldan sonra sabit hatlardan aramaya başladı. Anne ve babamın hacca gideceğini söylediğimde ‘kesinlikle olmaz’ diyerek karşı çıktı. Anne ve babamın hacca gitmesini tedbirsizlik olarak görüyordu. Bana tedbir olarak oruç tutmamamı söylemişti. Kız arkadaşım Alevi olduğu için istememişlerdi. Ben de bir süre görüşmeyi kestim” dedi. Semih Y.’nin ifade işlemi sırasında teşhis ettiği ‘İbrahim’ kod adlı kişinin Ankara’da görev yapan bir hâkim olduğu ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hâkim hakkında HSK’ya suç duyurusunda bulunuldu.
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