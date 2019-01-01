Ankara’nın SDG şartı
ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen haftaki açıklamalarıyla Suriye’de oluşan yeni denklem, siyasetin en merak ettiği konu oldu.
Siyasi kulislerde, ABD’nin Suriye’deki askerlerini çekeceğine şüpheyle bakılırken, hükümetin üstlenmesi olası rolden başarıyla çıkabilmesi için 4 konuda sonuç alması gerektiği yorumları yapılıyor. Siyasi kulislerde Türkiye’nin hem Rusya hem de ABD ile sürdürdüğü açık ve kapalı görüşmelerin, yeni dönem ilişkilerinin ‘biçimini’ ortaya çıkaracağı konuşuluyor. AK Parti’de üst düzeyde yapılan değerlendirmelerde, Türkiye’nin bu durumu başarıya çevirmesi için şu başlıkların gerçekleşmesi gerektiği dile getiriliyor: “Türkiye’nin bu durumu yararına çevirebilmesi; 1- Terörle mücadelede başarılı sonuç alması, 2- Göçmenlerin geri dönüşüne altyapı oluşturulması, 3- Kendi sınır güvenliğiyle ilgili önlemleri tamamlaması, 4- Suriye Demokratik Güçleri (SDG) yapısından PKK’nın temizlenmesi ve eşit temsilin sağlanmasıyla mümkün olur.
ŞÜPHELİ YAKLAŞIM
Suriye’de, Türkiye’nin ‘sahibini bildiği denklem’ vardı. Pentagon ve Amerikan istihbaratı, Trump’tan ayrı düşünüyor. Bu Türkiye için dezavantaj oluşturuyor. Orta vaatte ise ABD’nin işbirliği yaptığı ve kullandığı hücreler uykuya geçebilir. Bundan sonraki politikalarda, bunun göz önünde bulundurulması gerekiyor.
Suriye’deki mevcut yapıya göre, DEAŞ bölgesi yüzde 3’e düşmüş durumda. Daha çok Ürdün sınırına yakın bölgede bulunuyorlar. Suriye coğrafyasının PYD-PKK yüzde 33’ünü, ÖSO yüzde 15’ini, Esad rejimi yüzde 50’sini kontrol ediyor. Suriye’de oluşan SDG’nin içindeki PKK unsurları temizlenirse, onlarla masaya oturulabilir. Bu PKK’lı yöneticilerin kim olduğunu herkes biliyor.”
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