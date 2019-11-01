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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)
01.11.2019 - 16:10, Son Güncelleme:

Ankara'daki kan donduran kadın cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı

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Ankara'daki kan donduran kadın cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı

ANKARA’da, ayrılmak isteyen kız arkadaşı Gülseren Kartalci’yi (30), çalıştığı markette 39 yerinden bıçaklayarak öldürmek suçundan tutuklu yargılanan Canoğul Yiğit (30), müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yiğit’in, Kartalci’yi markette bıçaklama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsünden alınan fotoğraflar dosyada yer aldı.

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  • Ankaradaki korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
  • Ankaradaki korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
  • Ankaradaki korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
  • Ankaradaki korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, geçen yıl 13 Ekim’de Çankaya ilçesi Kıbrıs Caddesi üzerindeki markette meydana geldi. Markette şarküteri bölümünde çalışan Gülseren Kartalci, erkek arkadaşı Canoğul Yiğit’ten ayrılmak istedi. Buna karşı çıkan Canoğul Yiğit, markette kasap reyonundan aldığı bıçakla Gülseren Kartalci’ye saldırdı. Yiğit, Kartalci’yi, market çalışanları ve müşterilerin gözü önünde 39 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

MÜEBBET HAPİS

Olayın ardından kaçan ve polis tarafından gözaltına alınarak tutuklanan Canoğul Yiğit hakkında, Ankara 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’kasten adam öldürmek’ suçundan dava açıldı. Geçen 24 Ekim’de görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıkan sanık Kartalci’ye, müebbet hapis cezası verildi.al indirimi uygulamayan mahkeme, sanığa, cinayetten önce Kartalci’yi "kasten yaralama" ve "ölümle tehdit" suçundan da 2 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

CİNAYETİN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Birçok kadın ve sivil toplum örgütünün tepkisini çeken cinayetin anını gösteren fotoğraflar ortaya çıktı. Olay yerindeki güvenlik kameralarını toplayan emniyet güçleri, kamera kaydından elde edilen fotoğraflara ilişkin görüntü izleme raporu hazırladı. Rapora göre, markete giriş yapan ve Kartalci'nin bulunduğu yere doğru ilerleyen Yiğit, yanında getirdiği bıçakla saldırmaya başlıyor. Kaçmaya çalışan Kartalci'yi Yiğit'in reyonların arasında yakaladığı ve saçından tutarak bıçaklamaya devam ettiği görülüyor. Yiğit'in saldırı sonrası marketten kaçarak uzaklaşmaya çalıştığı da fotoğraflara yansıdı.

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