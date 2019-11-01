Ankara'daki kan donduran kadın cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı
ANKARA’da, ayrılmak isteyen kız arkadaşı Gülseren Kartalci’yi (30), çalıştığı markette 39 yerinden bıçaklayarak öldürmek suçundan tutuklu yargılanan Canoğul Yiğit (30), müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yiğit’in, Kartalci’yi markette bıçaklama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsünden alınan fotoğraflar dosyada yer aldı.
Olay, geçen yıl 13 Ekim’de Çankaya ilçesi Kıbrıs Caddesi üzerindeki markette meydana geldi. Markette şarküteri bölümünde çalışan Gülseren Kartalci, erkek arkadaşı Canoğul Yiğit’ten ayrılmak istedi. Buna karşı çıkan Canoğul Yiğit, markette kasap reyonundan aldığı bıçakla Gülseren Kartalci’ye saldırdı. Yiğit, Kartalci’yi, market çalışanları ve müşterilerin gözü önünde 39 yerinden bıçaklayarak öldürdü.
MÜEBBET HAPİS
Olayın ardından kaçan ve polis tarafından gözaltına alınarak tutuklanan Canoğul Yiğit hakkında, Ankara 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’kasten adam öldürmek’ suçundan dava açıldı. Geçen 24 Ekim’de görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıkan sanık Kartalci’ye, müebbet hapis cezası verildi.al indirimi uygulamayan mahkeme, sanığa, cinayetten önce Kartalci’yi "kasten yaralama" ve "ölümle tehdit" suçundan da 2 yıl 4 ay hapis cezası verdi.
CİNAYETİN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Birçok kadın ve sivil toplum örgütünün tepkisini çeken cinayetin anını gösteren fotoğraflar ortaya çıktı. Olay yerindeki güvenlik kameralarını toplayan emniyet güçleri, kamera kaydından elde edilen fotoğraflara ilişkin görüntü izleme raporu hazırladı. Rapora göre, markete giriş yapan ve Kartalci'nin bulunduğu yere doğru ilerleyen Yiğit, yanında getirdiği bıçakla saldırmaya başlıyor. Kaçmaya çalışan Kartalci'yi Yiğit'in reyonların arasında yakaladığı ve saçından tutarak bıçaklamaya devam ettiği görülüyor. Yiğit'in saldırı sonrası marketten kaçarak uzaklaşmaya çalıştığı da fotoğraflara yansıdı.
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