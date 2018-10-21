Ankara'da yeni dönem başlıyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı parklarda yeni bir güvenlik dönemi başlıyor. İlki Harikalar Diyarı’nda uygulanan ‘Akıllı Park’ projesi ile parka giren şüpheli şahıslar ve hırsızlık olayları anında tespit edilip, kaybolan çocuklar bulunabilecek. Sistem merkeze ve güvenlik görevlilerine fotoğraflı bildirim yapacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’teki parklarda güvenlik önlemlerini artırmak için ‘Akıllı Park’ projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Parklarda hırsızlık başta olmak üzere şüpheli paket, aranan şahıslar ve çocuk kaçırmalarına karşı etkin mücadeleyi amaçlayan projenin demo tanıtımı bugün Harikalar Diyarı’nda gerçekleştirildi.
Projenin güvenlik teması üzerine hazırlandığını belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Kurtoğlu “Parkta kurulan akıllı sistem, parkta görev yapan güvenlik güçleri ile entegreli çalışacak, sistemle gerekli olan güvenlik önlemlerinin alınması ve ortaya çıkabilecek olumsuz olayların önüne geçilmesini amaçlıyoruz” dedi. Projeyi geliştiren Huawei firmasının Kurumsal İş Birimi Genel Müdürü Pobben Zeng ise çalışmayı Türkiye’deki ar-ge ekiplerinin bir ayda hazırladığını söyledi.
ANINDA FOTOĞRAFLI BİLDİRİM
Kara liste, şüpheli paket, tehlikeli bölgeye giriş, kayıp eşya bildirimi ve kayıp çocuk bildirimi gibi bölümlerden oluşan sistem için her parkta bir akıllı video merkezi oluşturulacak. Ayrıca tüm parkların bağlı olduğu bir ana merkez olacak. Olumsuz bir durum halinde video merkezine ve güvenlik görevlilerinin telsiz cihazlarına otomatik konum ve fotoğraf görüntüleriyle bildirim yapılacak. Havadan drone da kaldırılacak. Böylece görevliler anında olaya müdahale edilebilecek.
Sistem şöyle çalışacak:
Kara liste: Sistemdeki kara listede bulunan problemli bir şahıs parka girdiğinde sistem görüntülü ve telsizli bildirim yapacak.
Şüpheli paket: Parkta tanımlanmış bölgelere herhangi bir nesne bırakıldığında kameralar anında merkeze bildirim gönderecek.
Tehlikeli bölgeye giriş: Örneğin bir çocuk parkta göl kenarına veya yasaklı bir bölgeye girdiğinde yine merkeze hemen uyarı yapılarak görevlilerin müdahalesi sağlanacak.
Kayıp eşya bildirimi: Parkta tanımlanmış bir cismin yerinin değiştirilmesi veya çalınması halinde sistem yine görüntülü ve telsizli bildirim gönderecek.
Kayıp çocuk bildirimi: Projenin en dikkat çeken kısmı olan bu uygulamada örneğin bir çocuğun kaybolması halinde ailesinden fotoğrafı alınarak sisteme tanıtılacak. Tüm kameralar taranarak yerinin tespit edilmesi sağlanacak. Çocuk bulununca merkeze telsiz ve fotoğraflı bildirim yapılacak.
CANLI UYGULAMA YAPILDI
Sistemin tanıtımında canlı uygulama da yapıldı. Senaryo gereği Büyükşehir Belediyesi Basın Merkezi Muhabiri Elif Akaydın park içinde kayboldu. Fotoğrafı taranan Akaydın’ı kameralar anında yüzünden tespit edip merkeze bildirdi. Görevliler park içinde kayıp muhabire hemen ulaştı.
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