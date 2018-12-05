Ankara'da şüpheli valiz heyecanı... Sahibi bakın kim çıktı?
Ankara’da Yargıtay binasının önündeki üst geçidin yanına bırakılan valiz paniğe neden oldu. Çok sayıda polis ekibini harekete geçiren valizin bir taksici tarafından bırakıldığı ortaya çıktı.
Ankara Kızılay’da Yargıtay binasının önüne bırakılan şüpheli valiz paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Şüpheli valiz için olay yerine bomba imha ekibi çağırıldı.
Üst geçidin kenarındaki valizin etrafını güvenlik şeridiyle çeviren ekipler vatandaşları da uzaklaştırarak geçişlere izin vermedi.
Şüpheli valiz nedeniyle Kızılay’da büyük hareketlilik yaşanırken olay yerine taksiyle gelen bir kişi valizin kendisine ait olduğunu söyledi. Mert Kocaman isimli vatandaş valizi kısa süreliğine simitçinin yanına bıraktığını ve kendi kullandığı taksiyi almaya gittiğini belirtti.
Simitçi ise kendisinin olmadığı esnada bırakıldığı için sahibini görmediğini söyledi. Bir polis, valiz sahibi Kocaman’a “Burası Yargıtay’ın, bakanlıkların yanı buraya valiz bırakılır mı? Büyük paniğe neden oldunuz” dedi.
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