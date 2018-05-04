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    Ankara’da suç örgütüne yönelik operasyon      

    ANKARA (AA)
    04.05.2018 - 17:25 | Son Güncelleme:

    Başkentte, "silahlı suç örgütü üyesi olmak" ve "nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 23 kişiden 15'i gözaltına alındı.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, silahlı suç örgütü üyesi olmak ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

    Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüphelilerden 15'ini gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 silah, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve sahte noter vekaletnameleri ele geçirildi.     

    Zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.     

    Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.     

    Etiketler: operasyon , gündem
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