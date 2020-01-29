Ankara’da su kesintisi – Ankara’da (Keçiören, Yenimahalle) sular ne zaman gelecek?

ASKİ, şebeke hattındaki arıza ve bağlantı çalışmaları nedeniyle Ankara'nın bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını duyurdu. Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi sayfasından yayınlanan yazılı duyuruya göre, Keçiören ve Yenimahalle ilçelerine 29-30 Ocak tarihleri arasında su verilemeyecek. Peki, sular ne zaman gelecek?

•KEÇİÖREN



Arıza Tarihi: 29.01.2020 22:00:00

Tamir Tarihi: 30.01.2020 08:00:00

Detay: Kuşcağız mahallesi Aşık Veysel caddesi ile Tarhanlar caddesi köşesindeki içmesuyu şebeke hattındaki arızanın giderilebilmesi için su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Atapark, Kanuni, Kuşcağız, Esertepe, Yayla, Sancaktepe, Şehit Kubilay, Yükseltepe Mahalleleri

•KEÇİÖREN



Arıza Tarihi: 29.01.2020 08:00:00

Tamir Tarihi: 29.01.2020 20:00:00

Detay: Ovacık mahallesi içerisinde yeni yapılan hatların branşman bağlantı çalışmaları nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Ovacık mahallesi

•YENİMAHALLE



Arıza Tarihi: 29.01.2020 22:00:00

Tamir Tarihi: 30.01.2020 08:00:00

Detay: Keçiören ilçesi Kuşcağız mahallesi Aşık Veysel caddesi ile Tarhanlar caddesi köşesindeki içmesuyu şebeke hattındaki arızanın giderilebilmesi için su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Çiğdemtepe, Avcılar, Burç, Barıştepe, Kaletepe, Güventepe Mahalleleri