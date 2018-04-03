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    Ankara'da sokak ortasında yaşandı... Polise bıçak çektiler

    İHA
    03.04.2018 - 14:13 | Son Güncelleme:

    Ankara'da sarhoş oldukları iddia edilen 4 şahıs, aralarında çıkan kavgaya müdahale eden polise bıçak çekti. Şahıslar gözaltına alınırken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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    • Ankarada sokakta polise bıçak çektiler
    • Ankarada sokakta polise bıçak çektiler
    • Ankarada sokakta polise bıçak çektiler
    • Ankarada sokakta polise bıçak çektiler

    Olay, Çankaya ilçesi Kızılay Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 LOZ 11 plakalı otomobil ile Mithatpaşa Caddesi üzerinde seyir halinde olan ve sarhoş olduğu iddia edilen 4 şahıs, Meşrutiyet Caddesi'nde kırmızı ışıkta duran 34 KU 4208 plakalı otomobile arkadan çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın sürücü araçtan indi. O sırada 4 şahıs da kendi araçlarından inerek küfür etmeye başladı. Şahıslardan korkan sürücü, aracı bırakarak olay yerine yakın bir esnafa sığındı ve polise haber verdi.

    Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, şahısları sakinleştirmeye çalıştı. Bir türlü sakinleşmeyen 4 kişi, kendi aralarında kavga etmeye başlayınca polis bu defa onları ayırmaya çalıştı. O sırada şahısların arasından biri cebindeki bıçağı çıkartarak polisin üzerine yürüdü. Elinde bıçak olan kişiyi fark eden polisler, şahsı hemen etkisiz hale getirerek yere yatırdı ve destek ekip istedi. Yere yatırılan şahıs bir türlü rahat durmayınca kelepçe takıldı. Olay yerine gelen destek ekipleri ise ayakta duran ve sinir krizi geçiren şahısları gözaltına aldı. Yerdeki şahıs ise güçlükle polis aracına bindirildi.

    "Polise ve vatandaşa bıçak çektiler"

    34 KU 4208 plakalı aracın ismini vermek istemeyen sürücüsü, şahısların kendisine karşı bir şey yapmadığını, polislerle kavga ettiklerini belirtti. Olay yerindeki taksi durağında çalışan vatandaş ise "Bayanın aracına arkadan çarptılar. Kafaları da iyiymiş. Polise ve vatandaşa bıçak çektiler" dedi.

    Polisin olayla ilgili çalışmaları sürerken 4 şahıs sorguları yapılmak üzere emniyete götürüldü. Yaşanan gergin anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    Etiketler: Ankara , NoMobil , gündem
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