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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
05.08.2018 - 19:35, Son Güncelleme:

Ankara'da silahlar konuşmuştu... Tam 17 gözaltı

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Ankara'da silahlar konuşmuştu... Tam 17 gözaltı

Ankara'nın Haymana ilçesinde yaşanan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler sonucunda 17 kişi gözaltına alındı.

Olay, Ankara’nın Haymana ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, önceki gün Durutlar Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı iki grup arasında kavga çıktı. Kavga bir anda alevlenince, ismi belirlenemeyen bazı şahıslar havaya ateş açmaya başladı. Çevredeki esnafın olaya dahil olmasıyla kavga sakinleştirildi ve 2 grup olaysız şekilde dağıldı. Bugün tekrar aynı alanda karşılaşan 2 grup tekrar tartışmaya başladı. Kavga tekrar alevlenince, ismi belirlenemeyen bazı şahıslar tekrardan silahlarını çıkartarak ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu Ahmet Kılınç (50), E.K., H.K., H.K., İ.K. ve S.Ö. yaralandı. Çevredeki esnaf, yere yığılan yaralıları görünce durumu hemen ilgili yerlere bildirdi.

BAŞINDAN VE GÖĞSÜNDEN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, kafasından ve göğsünden yaralanan Ahmet Kılınç’ın öldüğünü tespit ederken, diğer yaralıları tedavileri yapılmak üzere Haymana Devlet Hastanesine kaldırdı. Jandarma ekipleri ise olay yerine güvenlik şeridi çekerek durumu, Olay Yeri İnceleme birimine bildirdi.

17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler olayla ilgili tüm delilleri titizlikle toplarken, Ahmet Kılınç’ın cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından Haymana Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastane önüne akın eden aile yakınları burada sinir krizi geçirdi. Ayrıca, jandarma ekiplerinin yaptıkları inceleme sonucunda 17 kişiyi gözaltına aldıkları öğrenildi.

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