Ankara'da otomobilin çarpması sonucu ölen 2 kadın toprağa verildi

Aynı sitede çalışan ve aynı kazada hayatını kaybeden Çakmak ve Yıldırım için, yeni yılın ilk gününde Karşıyaka Mezarlığı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Yusuf (27) ve Yasin (23) adında 2 oğlu bulunan Sefa Yıldırım ile Hacettepe Üniversitesi Fizik Bölümü'nde okuyan Fidan (20) adında kızı bulunan İlknur Çakmak'ın tabutlerı, cami avlusunda yan yana konuldu. Yıldırım ve Çakmak’ın yakınları, yazma örtülü tabutların başında gözyaşı döktü.



İlknur Çakmak'ın amcası Azmi Çakmak, "Sitede güvenlik görevlisiydi. İşe giderken o yoldan geçerken özel oto çarpıyor. Orada vefat ediyor ikisi de" dedi. Yıldırım ve Çakmak’ın cenazeleri öğle namazının ardından kılınan cenaze namazlarının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.





