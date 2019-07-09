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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet DEMİR/DHA
09.07.2019 - 16:35, Son Güncelleme:

Ankara'da orman yangını...

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Ankara'da orman yangını...

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. 5 futbol sahası büyüklüğünde olduğu belirtilen alan küle döndü.

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde çıkan yangında, 20 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Yangın, öğle saatlerinde Karşıyaka Mahallesi yakınında çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, rüzgârın etkisiyle büyüdü. Yangını fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Gölbaşı Belediyesi ve Orman Genel Müdürlüğü yangınla mücadele ekipleri de çalışmalara katıldı. Yangın, bölgede bulunan ilkokul ve cami ile diğer yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alındı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangında yaklaşık 20 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Yangın alanında yapılan çalışmaları takip eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yangın ihbarının ardından belediyeye ait iş makinelerini ve personeli bölgeye sevk ettiklerini söyleyerek, "İtfaiyemiz ve Orman Müdürlüğü ekiplerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz söndürme çalışmaları neticesinde yangın büyük oranda söndürülerek kontrol altına alındı. Her ne kadar büyümeden müdahale etmiş olsak da, yaklaşık 20 dönümlük bir yeşil alan maalesef yok oldu. Burada insanlarımızı çevreye karşı daha duyarlı olmaya çağırıyorum. Yangının çıkış nedenini henüz bilemiyoruz; ancak yanan bazı ağaçların altında cam şişeler, çevrede sigara izmaritleri de görülüyor. Lütfen biraz daha dikkatli olalım" dedi.

Başkan Şimşek, ayrıca yanan bölgede tekrar ağaçlandırma çalışması yapılacağını kaydetti.

Ankarada orman yangını...


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